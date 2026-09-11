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Langreo urge a "agilizar" el proyecto para conectar los polígonos de La Moral y Valnalón y rebajar el tráfico pesado por el centro de La Felguera

"Toda esa zona del valle del Candín tendría que estar comunicada internamente", expuso el gobierno local

Al fondo, el pozo Candín, en el centro, con Valnalón a la derecha y las primeras parcelas de La Moral a la izquierda, en una imagen de archivo.

Al fondo, el pozo Candín, en el centro, con Valnalón a la derecha y las primeras parcelas de La Moral a la izquierda, en una imagen de archivo. / FERNANDO RODRIGUEZ

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El gobierno local de Langreo ha reclamado a Sogepsa "agilidad" en la elaboración del plan de urbanización del pozo Candín, que permitiría conectar internamente los polígonos de La Moral y Valnalón y evitar de esta forma el paso de tráfico pesado de La Moral por el centro de La Felguera.

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"Se lo había encargado Hunosa a Sogepsa y sabemos que están con ello", expuso José Antonio Cases, concejal de Urbanismo y Promoción Económica de Langreo: "Lo que pedimos es celeridad porque es un proyecto muy interesante para intentar paliar el problema de tráfico en el polígono de La Moral y porque toda esa zona del valle del Candín tendría que estar comunicada internamente, al margen de la carretera que va a Tuilla".

"El objetivo", prosiguió Cases, "tendría que ser que todo el tráfico pesado pasase por ahí entre La Moral y Valnalón". Los camiones procedentes de La Moral, actualmente salen por la carretera de Tuilla y toman la avenida de Gijón para tomar la red de autovías bien a través de la calle Francisco Ferrer o bien aravesando Melquiades Álvarez. Accediendo por Valnalón tendrían una "salida más fácil" desde Langreo Centro hasta el nudo del Fondón.

El edil langreano indicó que "todo eso se tiene que ordenar a través de un estudio de detalle, para incluir nuevos viales y ver un poco la regularización interior del tráfico". Sobre la financiación de la obra de urbanización necesaria, Cases argumentó que "creemos que debería hacerse con fondos regionales porque el Principado en su día lo había llegado a presupuestar, con lo que entendemos que era una obra de interés para ellos".

Aparcamiento en Valnalón

No es la única mejora en el ordenamiento interno de este eje industrial. El propio Ayuntamiento de Langreo encargó meses atrás un informe a la Policía Local para explorar las posibilidades de ganar capacidad de aparcamiento en Valnalón, pero las conclusiones fueron que no existen espacios suficientes para ampliar las plazas de forma significativa. El área empresarial langreana ya rebasa los 2.000 empleos tras el desembarco en julio de Duro Felguera con medio millar de trabajadores.

Precisamente, para dar servicio a sus trabajadores, Duro impulsó nuevo aparcamiento en el centro de La Felguera, junto al antiguo edificio de La Salle, en un solar de su propiedad. Este estacionamiento (ya finalizado y pendiente de entrar en servicio), será finalmente para uso exclusivo de la compañía. Se descartó finalmente que pueda ser utilizado también por los vecinos, como se había sopesado en un principio.

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Con la aportación de los trabajadores de Duro, Valnalón ya supera los 2.000 empleos (suma 2.016 en concreto). Según la memoria de actividad de la entidad dependiente del Principado correspondiente a 2025, el denominado "entorno Valnalón" cuenta con 1.730 puestos de trabajo. Sin embargo, para circunscribir el cálculo al empleo concreto asentado actualmente en lo que es el polígono langreano hay que restar los 88 empleos vinculados al Centro de Nanotecnología del edificio tecnológico del pozo Entrego (inmueble que gestiona Valnalón) y los 126 de las naves nido de Baiña, en Mieres.

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