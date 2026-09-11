Marlaska inaugurará el lunes el cuartel de la Guardia Civil de Mieres tras dos aplazamientos y en el ojo del huracán por la crisis migratoria en Ceuta

Ya es oficial el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistirá el próximo lunes a la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, después de que el acto fuera aplazado dos veces. La inauguración llega en un momento complicado para el Ministro, en el ojo del huracán por la crisis migratoria de Ceuta. El PP, que ya anunciado que no asistirá al acto, vinculó precisamente los aplazamientos anteriores con lo ocurrido en Ceuta y con la imputación de Mercedes González, directora de la Benemérita, por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Interior alegó motivos de agenda.

El Ministerio del Interior destacó que la obra ha supuesto una inversión de 6,8 millones de euros, en el marco del I Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado y que el acto, presidido por Grande-Marlaska, también contará con presencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez.

Las obras del cuartel comenzaron en febrero de 2021 y acumularon varios retrasos derivados de ajustes presupuestarios, modificaciones técnicas y problemas de suministro. Finalmente, las instalaciones fueron estrenadas en junio, con el traslado de los agentes que, apenas unos días después, alertaron de deficiencias en el equipamiento. Se habló entonces de problemas con los vestuarios, insuficiencia de plazas de aparcamiento y la falta de iluminación en los viales próximos, entre otras cuestiones.Y, a finales de agosto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamentó que el nuevo cuartel de Mieres se fuera a inaugurar sin que se hayan subsanado esas "deficiencias".

Fernando Grande-Marlaska. / Efe

Una vez que entró en funcionamiento, el cuartel quedó pendiente de la inauguración oficial. Estaba programada en un principio para el 10 de julio, en el marco de un acto al que iba a asistir Mercedes González, imputada solo unos días antes por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Sin embargo, el acto fue anulado apenas unas horas después de cursar las invitaciones. El PP expuso entonces que la imputación de González, y de su número 2, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, estaba relacionada con la cancelación.

Agenda

El acto se reprogramó para el 2 de septiembre e incluso figuraba en la agenda del ministro para ese día, según la web del Ministerio. No obstante, nuevamente, fue pospuesto. El PP calificó entonces como "inaceptable" la nueva anulación y cuestionó que "se fuera a celebrar un acto cuando la directora general y el DAO siguen investigados por los mismos hechos y el ministro más reprobado de la democracia, Fernando Grande-Marlaska, no ha hecho nada para dignificar el buen nombre de la Guardia Civil".

El gobierno local de Mieres, por su parte, se desmarcó de la controversia por los aplazamientos de la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil del concejo para asegurar que, más allá de "polémicas estériles", lo importante es que la instalación cuente "con los medios más modernos y el equipamiento necesario".