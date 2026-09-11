Mieres conciencia sobre salud mental: Afesa-Caudal organiza las jornadas de divulgación "¡Qué locura de martes!"

Es cada vez más una de las grandes preocupaciones de la sociedad. El cuidado de la salud mental, la prevención del suicidio, el malestar emocional, la ansiedad o la depresión son términos que ya resultan familiares en cualquier conversación y que hace apenas unos años parecían un tabú. Y en esa línea, la Delegación del Caudal de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA-Caudal), ha organizado (en colaboración con el Ayuntamiento de Mieres, la librería La Llocura y el Conservatorio de Mieres) un programa bajo el título "¡Qué locura de martes!", en el que se abordará la salud mental desde diferentes ámbitos, desde las artes a la igualdad. La presentación de estas jornadas corrió a cargo de Vanesa Díaz, coordinadora de Afesa-Caudal; Noé Rodríguez, directivo de la delegación; y Nuria Rodríguez, concejala de Igualdad y Feminismo de Mieres.

El acto inaugural tendrá lugar el martes 15 de septiembre, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres, a partir de las 19.00 horas. En la mesa inaugural participarán la citada Nuria Rodríguez; José Antonio Vecino, director territorial del Sespa en Mieres; y Andrés Velasco, presidente de Afesa-Caudal. A continuación tendrá lugar la charla "Malestar emocional", en la que además del presidente de la entidad, estarán también Eva María Parrilla, psicóloga de Afesa, y Cristina Pedrosa, piscóloga clínica y responsable del programa para el abordaje del malestar emocional en el Centro de Salud Mental de Mieres. El acto estará conducido por Jesús González y contará también con la música del "Dúo VV", que amenizarán la tarde.

La siguiente cita, también a las 19.00 horas y en la Casa de Cultura de Mieres, será el 22 de septiembre, cuando tendrá lugar una representación teatral a cargo de "Teatro Trivilorio". Una semana más tarde, la charla "El arte no tiene etiquetas" llegará a la Librería La Llocura desde las 18.00 horas.

Ya en octubre, el martes día 6, a las 10.30 horas, la Casa de Encuentro de las mujeres acogerá un desayuno de trabajo bajo el título "Salud mental y mujeres". El programa se cerrará el 13 de octubre, a las 18.00 horas, con una sesión de actividades musicales en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres.

En el marco de estos actos, Afesa también participará, el viernes 9 de octubre a las 12.00 horas, en la lectura de un manifiesto junto a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, durante la concentración mensual que realizan ante el ambulatorio de Mieres.