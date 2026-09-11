Mieres endulza el final del año con cultura: la programación del cuatrimestre incluye una exposición de Anne Horel en el pozo Santa Bárbara, el Festival Fiasco y la actuación de Susi Caramelo
Música, teatro, presentaciones y la "Caja de Resistencia" forman parte de los actos preparados por la concejalía de Nuria Ordóñez
El último cuatrimestre del año llega cargado de actividad, cultura y arte en Mieres. La concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, acompañada de las técnicas del área, presentó este viernes la programación cultural de septiembre a diciembre que, incluye citas para todos los gustos y públicos. Entre ellas no faltan la música, el teatro, las tradiciones, una nueva exposición en el Pozu Santa Bárbara y otra "Caja de Resistencia", además de una nueva edición del festival Fiasco. El Ayuntamiento ya ha puesto en la calle la agenda cultural "para que nadie se pierda ninguna cita".
"Esta programación, impulsada por la concejalía de Cultura, es fruto del trabajo conjunto de las distintas áreas municipales y también, por supuesto, del movimiento asociativo del concejo", explicaron fuentes municipales, para agregar que "la labor conjunta hace posible que tengamos por delante un otoño-invierno muy enriquecedor". Sin ir más lejos, este mismo mes tendrán lugar los conciertos de de Silvia Quesada, acompañada de Alfredo González, el día 18, o el de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm con "Ecos de Iberoamérica", el sábado 19. Además, también está la fiesta de Los Mártires, que se celebrará entre el 26 y el 28 de este mes.
Santa Bárbara
El espacio cultural del Pozu Santa Bárbara (PZSB) también tendrá nueva exposición. La muestra será inaugurada en octubre, y llega de la mano de la artista y cineasta francesa Anne Horel, ligando mitología, cultura digital e inteligencia artificial y jugando con el collage digital, el cine y la imagen en movimiento con un proyecto, "Data Fossils", "que no va a dejar indiferente a nadie", señaló Ordóñez. Fiasco, en esta edición bajo el lema "Haz el Humor y no la Guerra", será a principios de noviembre. Mes en el que a finales también se organizará una nueva "Caja de Resistencia", en este caso con la obra teatral "Malditas de Dios", de Doce Canciones (y que fue cancelada en Madrid).
Ambas citas son ejemplos de las apuestas culturales para este cuatrimestre. Y en diciembre, más allá de las fiestas navideñas, habrá más actuaciones, como la visita de la televisiva Susi Caramelo, con su monólogo "A punto de Caramelo", en el Mieres Centru Cultural.
"La agenda cultural en papel ya está en la calle y también se puede consultar en la web municipal para no perderse nada de este cuatrimestre cargado de actividad en el concejo", explicaron los responsables del Ayuntamiento mierense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Inicio de curso convulso en Mieres: las familias de los alumnos del colegio Teodoro Cuesta convocan una concentración contra la destitución de su director
- Víctor Manuel convierte su concierto en Mieres en un homenaje a la minería
- La polémica por el cese del director de un colegio de Mieres: el afectado ve la medida 'desproporcionada' y el Principado argumenta que se cometió 'una infracción muy grave
- Una nueva avería en los camiones de recogida provoca la acumulación de basura junto a los contenedores de Langreo, denuncia Vox
- Los Beteta, gasolina en las venas en el Caudal: de la quesería familiar a los Rallys asturianos
- Bayer comenzará a fabricar en Langreo “Aspirina verde” antes de fin de año: las obras de su ampliación están a punto de acabar