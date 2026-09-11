La restitución de la pasarela de Espineo, destrozada por una riada en 2019, ya está en marcha (y la obra conllevará cortes de tráfico en el Corredor del Aller)

En el año 2019, la vieja pasarela de madera que salvaba el río Aller desde Cabañaquinta hacia Soto, desaparecía a causa de una gran riada. Algo más de un lustro más tarde, los alleranos recuperarán este paso, que además se unirá con la nueva senda peatonal proyectada en el Plan de Sostenibilidad Turística de Aller. Los trabajos para la construcción de la nueva y moderna pasarela de Espineo ya han comenzado. Según detallaron responsables del Ayuntamiento, la empresa adjudicataria ya ha colocado las casetas de obra y ha iniciado las mediciones topográficas correspondientes.

Las obras para la construcción de la pasarela de Espineo conllevarán restricciones de tráfico, aunque no serán continuas. Según detallaron fuentes municipales, el Principado ya ha notificado de forma oficial que habrá restricciones hasta el 30 de octubre en el Corredor del Aller a su paso por Cabañaquinta. El Consistorio allerano ha confirmado que solo se cortará la circulación y se desviará por la vieja AS-386 en "días puntuales", y no durante todo el periodo de las obras.

No ha sido fácil sacar adelante el proyecto. Tras la elección de la solución técnica, el Ayuntamiento sacó a concurso las obras, quedando la licitación desierta debido al incremento de precios de los materiales sobre el presupuesto que se había calculado cuando se elaboró el proyecto. Esa subida de precios hizo que las empresas perdieran interés al resultar poco rentable la ejecución de la obra. Sin embargo, el Gobierno allerano apostó por un fuerte aumento del presupuesto base de licitación, por encima del millón de euros. Así, el pasado julio, el Ayuntamiento de Aller lograba adjudicar la obra para la reconstrucción del puente de Espineo a la empresa Civis Global, que se ha llevado la ejecución de los trabajos por un importe cercano a los 1,2 millones de euros.

Solución

El proyecto define una nueva infraestructura para cruzar el río Aller y la doble vía ferroviaria existente, con una solución de tipología colgante elegida tras el análisis de tres alternativas técnicas. En concreto, se plantearon tres propuestas: una doble viga; una viga metálica hueca con sección abierta en forma de "C"; y una pasarela colgante en doble plano y vientre de pez, la elegida finalmente. El análisis tuvo en cuenta la economía de la solución, su viabilidad técnica y constructiva, el mantenimiento, el impacto en el entorno y la huella de carbono de los materiales. La alternativa seleccionada fue la opción colgante, al resultar la más viable y eficaz con carácter global "por poder usar elementos metálicos estandarizados".

Ahora será la empresa adjudicataria la que tenga que dar forma física a esos planos, y recuperar así un paso muy importante entre la capital allerana y la margen izquierda del río. "Es un proyecto que nos habíamos comprometido a llevar adelante, y que por fin hemos logrado desbloquear", aseguraba el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, que abundaba en que esta pasarela "supone también un gran recurso para dar acceso a las sendas y rutas que forman parte de la red turística y que queremos potenciar".