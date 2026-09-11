Seminarios de artes marciales y carreras de coches en miniatura en Langreo: la programación del fin de semana en Talleres del Conde

Artes marciales y coches de carreras en miniatura se dan la mano este fin de semana en el recinto ferial de Talleres del Conde, en Langreo.

El espacio de La Felguera acoge el IV Open de Asturias Rally Slot Ciudad de Langreo 2026, una competición que reúne a aficionados y participantes de esta modalidad de automovilismo en miniatura. La entrega de premios está prevista para el domingo a las 15:00 horas. Además, las personas interesadas "podrán acercarse al espacio para probar la actividad y conocer de primera mano el funcionamiento de estos circuitos en miniatura", indicó el gobierno local.

David Fernández, concejal de Deporte, destacó que "me consta que hay una gran afición en Langreo y ahora me consta también el gran montaje y despliegue que necesita un evento como este. Han equipado una de las salas de Talleres del Conde, con todas las maquetas y recorridos. Y es digno de ver".

El IV Open de Asturias Rally Slot Ciudad de Langreo es una de las cuatro pruebas nacionales que se desarrollan en España y permitirá "combinar la competición con una propuesta abierta a la participación y al conocimiento de esta afición, al tiempo que contribuye a continuar dando actividad a los Talleres del Conde y a consolidarlos como un nuevo espacio de encuentro y programación en el concejo", destacaron los responsables municipales.

También Talleres del Conde será escenario este fin de semana del "Langreo Grappling Lab", un evento deportivo organizado por la Federación Asturiana de Lucha y el Área de Deporte del Ayuntamiento de Langreo, en el marco del futuro convenio de colaboración que está previsto firmen ambas entidades. La cita reúne a 120 deportistas, "una cifra que pone de manifiesto la gran acogida que ha tenido la iniciativa".

Uno de los tramos del circuito de coches en miniatura. / .

El evento cuenta "con la participación de reconocidos deportistas y especialistas de primer nivel, que compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes a través de diferentes seminarios formativos", indicó el gobierno local. Entre otros nombres destacados se encuentran Joel Álvarez, luchador profesional de UFC (Ultimate Fighting Championship) y campeón de AFL, "máximo referente de las artes marciales mixtas en Asturias". También participará Nico Medina, campeón de Europa y del Mundo de grappling y luchador profesional de WOW (Wrestling & MMA).

El cartel de especialistas se completa con Lauren Atanes, luchador olímpico que representó a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, múltiple campeón de España de lucha libre olímpica y que posteriormente ejerció como seleccionador nacional español de lucha olímpica.

Este viernes hay una sesión de 17.00 a 19.30 horas. El sábado 12 se celebrarán dos nuevas sesiones, de 10.00 a 12.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas. "El evento 'Langreo Grappling Lab', que por primera vez se celebra en Langreo, contribuirá a dinamizar el municipio y a proyectar su imagen como espacio vinculado al deporte, "a través de esta disciplina de combate centrada fundamentalmente en las técnicas de agarre, derribos, control y lucha en el suelo, que constituye además una parte esencial de la preparación de los competidores de MMA (artes marciales mixtas), modalidad que combina técnicas procedentes de diferentes disciplinas de combate".