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Langreo alcanza un acuerdo para hacerse con el suelo que permitirá ampliar el parque Pinín (y hacer un nuevo vial para dar salida al tráfico de los colegios de la zona)

La previsión del gobierno local es ratificar el acuerdo en el Pleno de este mes

La zona en la que se prevé intervenir.

La zona en la que se prevé intervenir. / M. Á. G.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

El Ayuntamiento de Langreo ya se ha hecho con casi la totalidad del suelo necesario para ampliar el parque Pinín, en La Felguera. El proyecto que promueve el gobierno local busca dotar de mayor superficie a este espacio lúdico habilitando, además, un nuevo vial que comunique las calles Alonso Grande y Horacio Fernández Inguanzo. Este último vial da acceso a los colegios Beata Imelda-Santo Tomás y Turiellos, pero actualmente no tiene salida, lo que convierte el recorrido en un fondo de saco para los coches y autobuses escolares que van a los centros educativos.

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El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, expuso que la previsión es que la "adquisición del suelo, el acuerdo con los propietarios, para desarrollar ahí un vial nuevo vaya ya a la Comisión de Hacienda y al Pleno de este mes. El Ayuntamiento pasaría a ser dueño del 96 por ciento del suelo y eso ya nos permitiría tener mucha agilidad y mucho margen para poder ejecutar la urbanización de la zona".

El Ayuntamiento ya podría intervenir urbanísticamente al tener la mayor parte del terreno necesario. El resto de suelo se podrían adquirir mediante un acuerdo o por expropiación. El siguiente paso sería "hacer el proyecto y ver la valoración del coste y ya buscar recursos. Es una cuestión que ya quedaría para el año que viene".

El objetivo de la actuación es dar más amplitud al parque Pinín, en la zona de la actual cancha deportiva. Y contar con un nuevo vial que una las calles Horacio Fernández Inguanzo y Alonso Grande. En la actualidad, los coches que van a los colegios tienen que dar la vuelta para regresar al centro de La Felguera, a través de la calle Ingeniero Casariego, lo que, en ocasiones, genera problemas de tráfico en las horas punta de entrada y salida a los centros educativos.

Tráfico

La parcela afectada por la actuación está ubicada junto a las calles Alonso Grande y Marqués de Bolarque, con lo que el nuevo vial permitiría sacar el flujo de tráfico a través de la avenida de Picasso, uno de los principales ejes de la Felguera, bien hacia Barros o hacia el centro del distrito langreano.

La ampliación del parque Pinín no es la única actuación que el Ayuntamiento tiene en cartera para tener nuevos espacios verdes en el concejo. También proyecta habilitar un nuevo parque en Langreo Centro, en la parcela de titularidad municipal emplazada junto al estadio de fútbol de Ganzábal y que hasta ahora había estado afectada por las obras del soterramiento de las vías. Es un terreno junto al que discurría el antiguo trazado ferroviario y que en los últimos años se había utilizado, precisamente, para guardar maquinaria y material de obra del plan de vías.

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El gobierno local indicó en agosto que no se pondrá manos a la obra para diseñar el nuevo espacio verde de Langreo Centro hasta que concluyan las obras de urbanización del plan de vías, cuya finalización está prevista para finales de este año. Será también entonces cuando se determine la vía de financiación para la actuación, con recursos municipales

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