Redes, territorio "indie" con el festival "El Pueblo": "Que la gente venga y repita, Sobrescobio está vivo"

Cuando el pueblo muestra todos sin rincones y cada plaza, cada calle y cada espacio está ocupado –sin "k"– por música, artesanía y cultura, la sensación de que Asturias es mucho más que paisaje y paisanaje se agranda. Es lo que ocurrió este sábado en Rioseco, en Sobrescobio. Es tal vez uno de los pueblos más bellos del Principado y muchos lo descubrieron gracias a un festival que llevó hasta el corazón del parque natural de Redes a algunas de las bandas que este año han girado por los festivales más grandes y masificados de España.

Esto era otra cosa, era, como dijo Marisa Valle Roso en su pregón de apertura del festival "El Pueblo", una "comunidad". Un festival sin postureo, sin más "photocall" que lo hórreos, las puertas de cuarterón, las hortensias y las montañas que siempre están ahí, ya toquen "Los Punsetes", "Anabel Lee" o "Catalina grande, piñón pequeño", que lo hicieron este sábado, o se suban al escenario Xoel López o Baiuca, que lo harán en el marco del programa preparado para el domingo.

El pregón de Marisa Valle Roso. / D. O.

Lo importante, como dijo Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, es "que la gente venga y repita". "Sobrescobio está vivo", reivindicó el regidor, agradecido por ser el lugar en el que este año ha recalado el festival "indie" promovido por el Principado y que el año pasado inició su andadura en Castropol. El año que viene le tocará pasar el testigo a otra localidad, si es que sigue con el bastón de mando.

Artesanía

La cosa empezó temprano. Antes del pregón de Marisa Valle Roso, las callejuelas de Rioseco se llenaron de puestos de artesanía. Unos pendientes aquí, unos maceteros decorados allá, repostería, arte, ropa manufacturada, un poco de todo para demostrar lo que pueden hacer las manos de los asturianos más creativos. A las doce y media, el alcalde, se subía al escenario principal, en la plaza del Ayuntamiento, mientras decenas de personas se refugiaban del sol pegados a las fachadas de las casas o bajo los hórreos.

Después llegó el turno de Marisa Valle Roso. Un pregón en el que enlazó algunos versos de las canciones que sonarán este fin de semana en Rioseco. "Si estás atrapado en las sombras", canta Xoel López, "el pueblo", reivindicó Valle Roso. Si "la gente necesita que le des tu opinión de mierda", que dicen "Los Punsetes", "el pueblo", reclamó la pregonera del festival.

El cantante de "Anabel Lee" escanciando un culete. / D. O.

Eso es lo que se defiende este fin de semana en el corazón de Redes, el pueblo como cultura, como lugar de encuentro, como espacio de unión entre unos y otros. Y así fue, con una banda sonora que lo llenó todo, cada rincón de un paraíso como Rioseco. Una música que sirvió para demostrar lo que defiende el alcalde, que Sobrescobio está vivo.

Al lado del embalse que da de beber a Asturias se bebió, se bailó y se celebró lo rural como un espacio que este fin de semana demostró que se puede llenar de decibelios y al mismo tiempo escuchar los pajarinos. "Donde nace el agua vive el pueblo", decía el lema del festival. Este fin de semana fue "donde nace el agua bebe el pueblo".