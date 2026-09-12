Roberto Ardura, candidato del PSOE a la Alcaldía de Mieres: "Quiero un concejo dinámico, con vida, y no un Mieres apático como lo veo ahora"

Cientos de mensajes lleva recibiendo la última semana, la mayoría, "con mucho apoyo y cariño". Roberto Ardura (Mieres, 1960) afronta su primera experiencia política "sin ser un político", y lidera la candidatura a la Alcaldía del PSOE, "con ilusión". Ve un Mieres con futuro, y entiende que desde el Ayuntamiento podrá abordar esas mejoras para tener un concejo "vivo y dinámico".

-¿Qué le llevó a dar el paso de liderar la lista del PSOE a la Alcaldía de Mieres?

-Pues por un lado, mi forma de ser, el orgullo de pertenencia que tengo por este concejo, algo que llevo demostrando los últimos años. Y por otra parte, la insistencia cariñosa por parte de este partido, del PSOE, que llevan muchos meses, por no decir años, buscando un perfil como el mío. Una persona independiente y que no es política. En el partido creen que soy la persona idónea para representar al Partido Socialista en estas elecciones, y di el paso.

-Imagino que estos días haya recibido muchos mensajes, ¿Cómo ha vivido la respuesta ciudadana al anuncio de su candidatura?.

-Sin que se malinterprete, hay que tener muchísimo cuidado con los halagos. Pero la realidad es que ha habido una cantidad enorme de comentarios a la publicación de LA NUEVA ESPAÑA en la que se anunciaba la candidatura, y ver que más del 95% son muestras de cariño, de apoyo, pues es un orgullo. La gente cree que es el momento del PSOE para intentar hacer cosas. Y no hablo de recuperar la Alcaldía, sino de hacer proyectos por Mieres.

-Hágame un análisis del Mieres de 2026.

-Mieres es una mina sin explotar ahora mismo. Al margen de que estas legislaturas anteriores yo creo que hicieron muchas cosas buenas, hay una que fue la que menos hicieron: escuchar a la gente. Y esa es una costumbre que yo tengo, cuando me comentan o veo algo positivo, me gusta empaparme de ello. Por ejemplo, en el caso del comercio, habló con asociaciones de toda España, porque siempre aprendes. Pero ahora el Gobierno no escucha. Desde la asociación llevamos metiendo por registro muchísimas cosas, pero se nos hace caso omiso. Mieres necesita servicios públicos: necesita ludotecas públicas, necesita zonas de ocio como un cine, por ejemplo, necesita una plaza de abastos moderna... Y por ejemplo, algo que echo de menos, es que hace mucho tiempo que no se ve una grúa en Mieres: no se construye vivienda, ni se implantan empresas. Mieres tiene un problema, y es que estamos engañándonos con el crecimiento de población. Es evidente que todo el que venga será bienvenido y hay que tratarlo con el mayor amor, pero lo que tenemos que tener es un equilibrio poblacional. Lo que no puede ser es que la renta de Mieres haya bajado, en los últimos 15 años, más de 18 puestos en la comunidad autónoma, y a nivel nacional, más de 600. Esto quiere decir que llega gente con poco poder adquisitivo, que no tiene un salario digno que le permita consumir en el comercio o la hostelería. El equilibrio poblacional te permitirá que la renta se estabilice.

-Es anormal que un candidato diga que otro partido ha hecho cosas bien.

-Es que lo siento como tal. Pero igual que eso, te digo que los dos últimos años me parecen un desastre. Y me lo parecen porque parece que se pusieron unas orejeras y van en una dirección sin mirar lo que necesita la ciudadanía.

-¿Qué Mieres quiere usted?

-Quiero un Mieres dinámico, con vida, y no el concejo apático y conformista que veo ahora. Solo hay pequeñas revoluciones en cosas que hay que defender, lógicamente, como el tema de los narcopisos, pero no somos lo que fue la generación anterior a la mía, una generación que luchaba por todo. Ahora nos dejamos llevar y estamos acomodados. Yo lo que quiero es que el hijo de ningún Mieres se tenga que marchar a estudiar fuera, ni a trabajar fuera, porque tenemos potencial, tenemos infraestructura y lo que hay que intentar es aprovecharla. Pero hay que trabajar sobre ello, porque no es tan fácil.

Roberto Ardura, a las puertas de la plaza de Abastos de Mieres. / A. Velasco

-Una de sus grandes demandas siempre ha sido modernizar la plaza de Abastos. ¿Qué haría desde la Alcaldía?

- Lo que nos dejen, pero las ideas están claras. La idea que yo tengo es combinar el comercio como tal, con los excelentes comerciantes que tenemos en la plaza, con gastronomía y ocio. Que puedas tomar algo en una terraza mientras te preparan la compra o que te puedan cocinar lo que compras en una de las tiendas. Eso sí, si se aborda esa renovación, a los comerciantes de la plaza habrá que darles una solución, porque no los puedes tener cerrados mientras dura la obra. Pero necesitamos un enclave moderno, al estilo del que hay en otros lugares del país.

-Volviendo a la parte electoral, el PSOE viene en las últimas elecciones de cosechar el peor resultado en Mieres de su historia. ¿Se puede llegar al gobierno desde ahí?

-Hay que ser realistas, estamos hablando de un 14-3 en las últimas, 15-4 en las anteriores, estamos hablando de que uno de cada siete mierenses nos votaron a nosotros, cuando a IU fueron uno de cada dos. Entonces, recuperar eso es difícil. Es verdad que hay una persona que estaba antes que te marcaba la diferencia. Sabemos que es difícil, pero lo vamos a intentar. El PSOE, yo creo que con buen criterio, buscaba a una persona independiente. Y yo tengo mi ideología, lógicamente, que es de izquierda. Soy hijo de minero, y lo que soy lo tengo clarísimo. Hasta ahora nunca me identifiqué como tal, y la razón es que tengo negocios. Pero ahora, aunque vaya como independiente, ya tengo la camiseta puesta, porque represento a quien represento. Lo que si quiero dejar claro es que en el caso de que sea Alcalde, renuncio totalmente al salario. No quiero ni un euro de la política, porque mi vida no es la política. Y que nadie lo malinterprete, porque yo no soy ningún ricu. Llevo 43 años trabajando de lunes a domingo. Pero tomo la decisión de presentarme porque quiero dedicarme a un pueblo. Renuncio al salario, pero no porque me sobre el dinero.

-Citaba antes a Aníbal Vázquez. Serán, por desgracia, las primeras elecciones en los últimos 16 años que no encabece la lista de IU. ¿Puede acusar IU el golpe?

-Vamos a ver, Aníbal era como Mbappé. Y lógicamente, si no está Mbappé y pones a Joselu, con todos mis respetos, esa diferencia se nota. Que aun con Aníbal creo que podríamos competir dignamente, porque IU que está un poco desgastada, las mayorías absolutas, te dan un exceso de confianza que te lleva a hacer cosas que no debes hacer por no escuchar a los demás. Pero sí, es verdad que con Aníbal sería diferente que si me enfrento a Manuel, con todos mis respetos, porque además le tengo un gran aprecio.

-¿Qué me dice del campus de Mieres?

-Es esencial. Ya con mi compañero del alma Aníbal, cada uno desde su posición, luchamos juntos por su desarrollo. Hay que intentar conseguir alguna titulación más y trabajar sobre él. Los números están ahí, vamos poco a poco creciendo. Las cosas que tienen grandes subidas tienen grandes caídas, pero el campus está incrementando alumnos muy paulatinamente y está haciendo unas bases muy sólidas y muy fuertes. Y desde el Ayuntamiento, si conseguimos la Alcaldía, va a ser un centro de atención: hablaremos con quien haga falta para traer más grados, igual que más formación profesional. Queremos un Mieres preparado a todos los niveles: queremos buenos médicos o ingenieros, pero también queremos buenos fontaneros y albañiles, que no hay. Que la gente no tenga que marchar fuera el día de mañana.

-¿Y respecto al AVE?

-Cuando se implantó la alta velocidad, una de las premisas era poner todos los trenes con parada en Mieres. Y desde otros sitios, incluso desde nuestras propias cámaras de comercio, se confundieron en ciertos comentarios en un momento determinado, diciendo que el AVE sería un Cercanías. Mieres tiene el imperativo de tener la parada de AVE en todas las frecuencias. Además, no solo son los 38.000 habitantes del concejo, sino que vamos a contactar con los ayuntamientos del Oriente de Asturias, porque hay más de 200.000 personas que prefieren coger el tren en Mieres por su entrada, por su aparcamiento y por sus servicios. Pero también para eso hay otra parte: tenemos que tener una estación digna. Lo que tenemos ahora es lamentable. Sea de quien sea competencia, es un tema que vamos a luchar desde aquí, tanto por la parada como por la estación. Y que nadie se confunda, que no por parar en Mieres dos minutos, eso va a perjudicar el trayecto a Oviedo o a Gijón

-Esbóceme algún punto de su programa electoral.

-Pues hay que fomentar la creación de empresas, que no sé si es competencia nuestra o no, pero vamos a pelear por ello. También quiero un nexo de unión con Hunosa, porque tiene muchísimo patrimonio. Hay que intentar dialogar con ellos, sacar provecho, porque tienen un gran patrimonio inmobiliario y se puedan hacer maravillas. Mieres tiene una infraestructura que es una pasada: una villa con 38.000 habitantes tiene hospital, centros de salud, colegios, institutos de enseñanza secundaria, escuelas de 0 a 3 años, que hacen falta más... Hay que cuidar también mucho el tema del ocio, es lamentable que para apuntar a un niño a la piscina tengas que hacer una cola como las del racionamiento del 49. Con todo lo que tenemos que se pueden hacer cosas muchas cosas. Y luego como le decía, la formación, tanto en el campus como en la formación profesional. Eso nos puede dar pequeños autónomos y comerciantes que hagan su vida aquí.

-¿Qué mensaje le manda a los mierenses?

-Pues que tengan confianza en el proyecto del PSOE. Lo vamos a hacer con todo el cariño, y desde las carencias que creemos que tiene Mieres. Nosotros no tenemos ninguna varita mágica y no vamos a prometer nada. Pero sí que vamos a intentarlo todo. Y quiero que sepan que mi primera ideología es y siempre será Mieres. Mi orgullo de pertenencia por este concejo queda demostrado pero quiero que todos los mierenses confíen en el proyecto. Siempre dije que no voy a prometer nada, pero que voy a hacer todo lo que dejen. Se que me voy a poder equivocar en cosas, pero también sé que el error que pueda cometer, desde el amor que le tengo a Mieres, será por intentar ayudar al pueblo.