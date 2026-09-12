Zancadas solidarias contra la ELA en una marea verde por las calles de San Martín del Rey Aurelio: "Esto nos ayuda mucho a concienciar y dar visibilidad a la enfermedad"

Las calles de San Martín del Rey Aurelio se tiñeron este sábado de verde en la carrera popular en apoyo a los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). La "Marcha solidaria ELA Principado de Asturias" partió del parque de El Florán, coincidiendo con la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio, y congregó a unas 300 personas con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para la Asociación ELA Asturias, organizadora del evento junto al Ayuntamiento de San Martín, con la colaboración del Club de Atletismo del Nalón y de Alcampo Valle del Nalón.

Arriba, participantes en el evento por las calles de Sotrondio. Junto a estas líneas, dos corredores con un carrito de bebé. | M. Á. G

"Llevamos varios años viniendo. Yo soy socia de la asociación porque mi padre falleció de ELA y la asociación nos ayudó mucho", explicó la langreana Nuria Garmón, que acudió acompañada por un grupo de amigos. "A raíz de aquel contacto que tuvimos intentamos ayudar en lo que podamos. Yo soy docente y el curso pasado hicimos una actividad sobre la ELA y hoy han venido aquí muchas de las alumnas que participaron".

Zancadas contra la ELA en San Martín

Garmón indicó que "esto es una carrera de fondo para concienciar y visibilizar la enfermedad y hoy es un día muy emocionante para nosotros. Iniciativas como esta son absolutamente necesaria. Todas la enfermedades son terribles, pero la ELA es muy cruel y necesitamos el apoyo de toda la sociedad, desde el primero hasta el último". Y añadió: "Estamos ahora con un proyecto de concienciación que queremos llevar a todos los institutos de Asturias".

En total se ofertaron 300 dorsales (agotados) y un "dorsal cero solidario", cuya recaudación, al igual que otras aportaciones irán íntegramente a la asociación ELA.

José María Canalejo, en primer término, con familiares y miembros de la asociación ELA Asturias. / M. Á. G.

El dinero recabado se destinará a financiar las sesiones de fisioterapia y de logopedia que financia el colectivo, así como materiales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. María José Álvarez, presidenta de la asociación ELA Asturias, destacó que "la gente responde y ves que hacer cosas así merece mucho la pena. Con estos eventos, lo que hacemos es comprar material para dejar a los enfermos. Como por ejemplo sillas de ruedas eléctricas, camas adaptadas... lo que no cubre la seguridad social lo cubrimos nosotros con lo que recaudamos en estos eventos". Álvarez destacó la implicación de los vecinos de San Martín y del conjunto de la comarca con la iniciativa. "Nos sentimos muy arropados aquí. La gente se vuelva".

Pacientes

También mostraron su satisfacción con la implicación vecinal algunos pacientes de ELA que participaron en la marcha solidaria. "Nosotros también estamos aquí apoyando, dando visibilidad a la enfermedad porque es importante que se potencie la investigación", José María Canalejo, vecino de Blimea, que acudió acompañado de su familia y también resaltó el apoyo que presta la asociación. En una línea similar se pronunció Roberto Palacios, que hizo hincapié en que "iniciativas como esta nos dan mucha visibilidad y ayudan mucho a la asociación, que nos respalda mucho a nosotros. La gente es muy solidaria".

Nuria Garmón, segunda por la izquierda, antes de la marcha. / M. Á. G.

La marcha se celebró en el marco de los actos de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín (FEMEX), que se despide hoy. La galería comercial y el mercado de artesanía estarán abiertos de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida. También será el tradicional Certamen de Ganado, aunque sin vacas debido a la dermatosis nodular contagiosa. Y habrá un concurso de canción asturiana a las 18.00 horas y un concierto de "Black Stokers" a las 21.30 horas.