El alcalde socialista de Aller acusa a la Consejería de Ordenación del Territorio (dependiente de IU) de marginar al concejo, tras quedarse sin una subvención

La comunidad energética que el Ayuntamiento de Aller tenía previsto desarrollar en el polígono de Caborana tendrá que esperar. O al menos, no contará con los fondos del Principado de Asturias. El gobierno local (PSOE) ha mostrado su indignación tras rechazarse su proyecto para unas ayudas que se lanzaron desde la Dirección General de la Agenda 2030, adscrita a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos, que gestiona IU. "Se ha dado dinero a Ayuntamientos que reniegan de la agenda y se ha dejado fuera a quienes la defendemos", criticó el alcalde allerano, Juan Carlos Iglesias.

El regidor aseguró que "la explicación de que se nos deniegue la ayuda es que no había crédito suficiente para las propuestas presentadas". Sin embargo, para Iglesias, "no es de recibio que se hayan concedido ayudas a Ayuntamientos que están gobernados por partidos que reniegan de la Agenda 2030, y que cada vez que tienen oportunidad van contra los objetivos marcados en la misma".

El Alcalde indicó que Aller "es uno de los cinco concejos asturianos adheridos a esa agenda". "Somos menos de media docena y a nosotros se nos deja fuera cuando se da el dinero a gente que va contra la misma, no es lógico". Juan Carlos Iglesias se mostró muy crítico con la dirección general de Agenda 2030: "Fueron incapaces de aumentar el presupuesto y lo que hicieron fue dejar fuera de las subvenciones a quienes peleamos por cunplir los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)".

El proyecto que presentó el ayuntamiento allerano a la subvención fue la puesta en marcha de una comunidad energética en el polígono de Caborana, con la instalación de paneles solares, y la producción de energía limpia para suministrar a las naves que existen en la zona industrial, algunas de titularidad pública. En total, se pedían 150.000 euros de los que, al menos a través de esta convocatoria, el municipio gobernado por el PSOE no verá un euro.

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Más allá de esta ayuda, el Alcalde allerano quiso poner el foco en la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, pilotada desde Izquierda Unida, y en la que se enmarca también la dirección general de Agenda 2030. "Ya no es solo que ahora no nos concedan esta ayuda, sino que esta consejería de Izquierda Unida no ha hecho en esta última legislatura ni una sola actuación reseñable en el concejo", dijo Iglesias. "No se ha realizado nada relacionado con la vivieda pública, ni con otras áreas, y ni siquiera se ponen al teléfono cuando hay que solucionar un problema como el que tienen los vecinos de Sotiello", agregó.