La centenaria fuente de la Samaritana quiere recuperar su esplendor: el Ayuntamiento de Langreo la restaurará y la devolverá a su ubicación original (en el centro del parque de Sama)

El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha un plan para la restauración de la Fuente de la Samaritana, situada en uno de los laterales del Parque Dorado de Sama. "Esta semana, la restauradora Sara González se ha desplazado hasta el monumento para recoger muestras de la pintura de la figura del ángel, un trabajo previo que permitirá conocer el estado de conservación de la pieza y determinar las actuaciones necesarias para su restauración", indicó el gobierno local.

La Fuente de la Samaritana es un elemento histórico de Sama y está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). La fuente data de 1904 y formaba parte del conjunto ornamental del parque Dorado. En su origen se encontraba en la plaza central del parque, frente al quiosco de la música, y constituía el centro de una fuente de mayores dimensiones.

Los responsables municipales expusieron también que la pieza está vinculada al primer diseño del parque Dorado, realizado entre 1903 y 1904, y "posiblemente al proyecto del arquitecto municipal Manuel del Busto Delgado. El conjunto estaba presidido por una figura clásica de bronce, una niña, situada sobre un plato y sosteniendo otro plato menor del que manaría el agua, que se desparramaba posteriormente por la estructura de la fuente".

Ubicación

Con el paso de los años, la fuente perdió su configuración original y fue trasladada a un extremo del parque Dorado, donde permanece actualmente. El Ayuntamiento de Langreo, con el área de Medio Rural, Parques y Jardines al frente, "trabaja ahora para recuperar también su ubicación histórica. De hecho, existe ya un proyecto para devolver la Fuente de la Samaritana al lugar que ocupaba originalmente dentro del parque, recuperando así parte de la configuración que tuvo este espacio en sus primeros años".

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Los análisis de muestras de estratos pictóricos que se han tomado esta semana constituyen "una de las primeras actuaciones de cara a la restauración de la figura, que permitirá analizar los materiales y las distintas capas de pintura que conserva para establecer el procedimiento más adecuado de intervención sobre la pieza", expuso el gobierno local, que añadió que "el objetivo municipal es recuperar y poner en valor este elemento patrimonial que, en su día, fue sufragado con donaciones del pueblo de Sama".