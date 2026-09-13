Langreo espera que la llegada de Indra impulse un polo industrial en Barros: "Puede suponer un empujón para todo el entorno del taller de Duro"

El Ayuntamiento de Langreo confía en que el plan que hay sobre la mesa para el desembarco de Indra en Barros contribuya a impulsar un nuevo polo empresarial en el entorno del taller propiedad de Duro Felguera y que el Principado pretende adquirir. El gobierno local espera que la nueva factoría de blindados genere un "efecto tractor" para "desarrollar" como suelo industrial los terrenos limítrofes. Se trata de un espacio en el que actualmente, según el Ayuntamiento, hay una "amalgama" de fincas sin uso, huertas, viviendas (algunas de ellas desocupadas) y pequeñas empresas. Un totum revolutum para el que se diseñó un plan especial, para darle uso industrial, que nunca se llegó a desarrollar. El gobierno local espera que ahora sea el momento.

El Gobierno regional estima, si finalmente la operación fructifica, que la compra del taller de Barros a Duro por 10,65 millones de euros, su alquiler a Indra y la creación de una fábrica de vehículos blindados tendrá un impacto económico que oscilará entre 500 y 600 millones de euros. Y generará más de 400 empleos directos e indirectos. Un movimiento de calado que también puede generar una onda expansiva en los terrenos de los alrededores.

Al menos eso espera el gobierno local langreano (IU). "Puede suponer un empujón para todo ese ámbito", señaló José Antonio Cases, edil de Urbanismo y Promoción Económica de Langreo. "En el entorno del taller, en dirección a lo que es el núcleo urbano de Barros, hay una extensión de terreno para la que en su día se tramitó un plan especial. Ahí está previsto un destino industrial para esos suelos y, si se concreta la llegada de Indra al taller de Barros, podría suponer en un futuro una ampliación de actividades en torno a esa zona".

Sería necesario, eso sí, obtener los fondos necesarios para desarrollar ese suelo. "El plan especial se aprobó hace años y configuraba este terreno como suelo industrial. Lo que pasa es que en su día se necesitaba una importante cantidad de dinero para llevar a cabo pues la actuación urbanística, adquisición de suelos y demás", indicó Cases. Y añadió: "Sería ya un proyecto a futuro, pero la clave, el primer paso primordial, está en que el taller de Barros se pueda dotar de actividad con el proyecto de Indra".

El edil langreano expuso que en la zona "hay una amalgama que es necesario ordenar y que se ordenaría si hay un interés industrial en la zona", bien para una posible ampliación de la factoría que necesitara Indra o para otras empresas que pudieran estar interesadas, destacó.

Potencial

La visión del concejal langreano es compartida por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, que el pasado jueves, cuando ofreció detalles sobre la operación de Barros, ya aludió a potencial industrial del entorno del taller. El Consejero cree que el proyecto de Indra puede hacer mucho más atractiva una zona, como es ese entorno en el taller de Barros, que además está "muy necesitada de ello, porque siempre ha sido una zona industrial y necesitaba un proyecto industrial, además, de este calado".

"Yo estoy convencido de que si en el hipotético caso de que dentro de 20 años Indra se quisiera mover de ahí, esa zona no va a ser la zona que vemos ahora mismo", aseguró Sánchez, que expuso que la operación va a servir para atraer más empresas. "En todo caso, ese activo va a quedar muchísimo más revalorizado que el precio que se va a pagar".