El mejor queso artesano de Asturias es de Piloña (y fue coronado en el certamen anual de Morcín)

La Foz de Morcín se convirtió este domingo en la capital de los quesos artesanos de la región. Lo hizo en el marco de las fiestas de La Probe con la trigésimo sexta edición de la Feria de los Quesos de Asturias. Un evento que coronó a la quesería "Ca Llechi", de Piloña, que se llevó el premio al mejor queso de Asturias con su variedad "Franxón". Una jornada que también sirvió para hermanar La Foz con Valdesoto, en el contexto de una iniciativa impulsada desde la localidad morciniega para estrechar lazos con las localidades que reciban el premio al Pueblo Ejemplar.

En total fueron siete queserías las que participaron en la feria, en la que se presentaron 17 variedades diferentes. El público, desde primera hora, fue degustando las pruebas que los queseros ponían en sus puestos, y comprando las que más les gustaban. Desde quesu casín al afamado Rey Silo, pasando por gamoneu, cabrales o, como no, el afuega’l pitu.

Lucia Amor Fernandez, entre Begoña López y Marcelino Marcos Líndez, al recoger el premio «Quesero Mayor» en nombre del Laboratorio Interprofesional Lechero. / A. Velasco

Esta última variedad nacida en Morcín era la que llevaba en su stand la quesería Ca’ Sanchu, de Ambás (Grao). Marta Fernández, una habitual de la feria, señalaba: "Llevamos tantos años viniendo que tenemos ya clientela fija de aquí de La Foz". La responsable de la quesería también quiso reivindicar el valor añadido de estos productos: "Se consume menos queso artesano del que debería porque se va al centro comercial a hacer la compra, en lugar de hacerlo en los mercados, que es donde se encuentran nuestros productos".

El pregonero del certamen, Pepe Sariego, repasó sus más de cuatro décadas trabajando por Morcín desde que en 1981 fundase el primer certamen del Quesu Afuegal’pitu. Pero también esgrimió los motivos para comer quesos asturianos: "La agricultura y la ganadería fijan población en los pueblos, y además sus vecinos son los auténticos jardineros de Asturias y mantienen todo limpio". Sariego añadió: "Consumir quesos artesanos supone mantener una cultura que es fundamental". Poco antes del pregón, el también Cofrade Mayor de los Amigos de los Nabos reconocía que su papel en la feria de ayer era "una responsabilidad, pero también un orgullo".

La procesión de la Virgen de la Probe, encabezada por los sidros de Valdesoto. / A. Velasco

Durante la fiesta también se entregó el premio a "Quesero mayor de Asturias", que recayó en el Laboratorio Interprofesional Lechero de Asturias (Lila). El premio lo recogió Lucía Amor Fernández, directora de Calidad y Medio Ambiente del centro. Aseguró que para todo el equipo "es un honor haberlo recibido, porque viene de un sector con el que llevamos trabajando 35 años".

El laboratorio inició su andadura en 1991 y desde entonces contribuye a mejorar la calidad de los productos lácteos en Asturias. "Agradecemos mucho este reconocimiento, porque normalmente nuestro trabajo es técnico, un poco de detrás de la tienda, y no suele ser muy visible, pero es un trabajo continuo, y nos sentimos muy a gusto también trabajando con los queseros, que es un sector muy agradecido en ese sentido, y una prueba de ello es este galardón que nos han concedido", aseguró Fernández.

Pepe Sariego, leyendo el pregón. A la derecha, Marcelino Marcos y Mino García. / A. Velasco

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, destacó "el trabajo y la importancia del sector en la difusión de algo muy nuestro, como es la cultura quesera". "Cuando hablamos de los quesos, no hablamos solamente de un producto agroalimentario de calidad, sino que hablamos también de esa cultura que está detrás, a través de generaciones de hombres y mujeres que han sabido transmitir ese buen hacer", aseveró, para agregar que el trabajo ahora está en que productores y Administración "trabajemos de la mano para avanzar en ese futuro esperanzador".

Mino García, alcalde de Morcín, también destacó que los productores artesanos "tienen una gran importancia, porque están enclavados en un medio rural, que cada día pasa por mayores dificultades y que necesitan el apoyo de todas las administraciones".

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Marina Rueda y Alberto Valiente, con el «Franxón». / A. Velasco

El evento se cerró con una comida de hermandad, no sin antes vivir una excepcional puya’l ramu, celebrada al unísiono por dos puyadores por primera vez, y cuya rosca mayor alcanzó 250 euros de precio. Todo ello, mientras los asistentes degustaban 25 metros de tosta de quesos artesanos de Asturias, los productos preparados por la escuela de Hostelería del IES Valle de Aller, y atendían a las exhibiciones de elaboración de afuega’l pitu, por Margarita Mier, y queso casín, por Marigel Álvarez.