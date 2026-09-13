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"Aquí no está Pablo Escobar, pero se trafica con droga": los vecinos replican a Adriana Lastra y afirman que en la avenida de Sama, en Mieres, se vende droga

"Estamos hartos de que nos intenten usar como arma política", denuncian los afectados

Una de las concentraciones vecinales frente al «narcopiso» de la avenida de Sama. | A. VELASCO

Una de las concentraciones vecinales frente al «narcopiso» de la avenida de Sama. | A. VELASCO

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

"Estamos hartos de que nos intenten usar como un arma política, porque lo que tenemos es un problema vecinal y de convivencia que no tiene ideologías". Son palabras de José Antonio Pérez, portavoz de los residentes en la mierense avenida de Sama, donde se ubica el, hoy por hoy, "narcopiso" más problemático de Mieres. Además, Pérez ha negado, como San Pedro a Jesucristo, a Adriana Lastra, cuando la delegada del Gobierno dijo que no se traficaba en las viviendas problemáticas. "Tenemos fotos, vídeos y pruebas de que se trafica, de que se lanzan papelinas por la ventana", asegura este vecino, que exige soluciones tras más de tres años de problemas con esta vivienda.

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El portavoz vecinal expuso que "cada día hay más gente viniendo a este piso, se va uno y entran tres". "Y es gente que no viene a dormir, sino que vienen a comprar, vender y consumir", apuntó José Antonio Pérez.

Los vecinos de la avenida de Sama se mostraron molestos tras las declaraciones de Adriana Lastra después de la Junta de Seguridad celebrada en Mieres. "Evidentemente, en la avenida de Sama no está Pablo Escobar traficando con kilos de cocaína, pero no se puede negar que haya venta de drogas, aunque sea en pequeñas cantidades que se consideren consumo propio", explicó Pérez.

El portavoz vecinal se mostró muy molesto con las palabras de la Delegada del Gobierno. "No nos puede decir a nosotros que no se trafica cuando tenemos pruebas gráficas y lo vivimos todos los días", indicó, para agregar que "lo que si que es verdad es que cada vez se ven más drogodependientes por Mieres y que hay una sensación de inseguridad más allá de lo que digan los datos que ellos tengan".

Politización

Especialmente cabreado se mostraba José Antonio Pérez con lo que entiende que está siendo un uso político de la situación de la avenida de Sama. "Lo hemos dicho y lo reiteramos: no somos políticos ni queremos que esto se relaciones con la política o con cualquier ideología", indicó, para agregar que "lo que pasa en nuestra calle es un problema de drogas, que genera inseguridad, molestias y causa una tensión en la convivencia; es decir, un problema vecinal, pero no tiene nada que ver con la política".

En ese sentido, el portavoz de los vecinos insistió en que es necesario poner sobre la mesa soluciones inmediatas: "Cada día hay algo nuevo, como esta misma semana, que han forzado varias veces el portal del número 1 de la Avenida de Sama, incluso encarándose con vecinos, y pese a que se llamó a la policía".

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"Queremos vivir tranquilos, porque desde luego, por mucha seguridad que diga la Delegada que hay, lo cierto es que para nosotros no hay ninguna", finalizó José Antonio Pérez.

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