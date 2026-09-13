El Principado hace balance en Femex de la evolución económica de la región: la creación de empresas subió este año el 15% en Asturias (con 1.192 nuevas sociedades)

La 34ª edición de la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio cerró este domingo sus puertas con sensaciones positivas, tanto para los propios comerciantes, como para las instituciones.

Visitantes junto a varias ovejas en el certamen ganadero.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines, comentaba: "Hemos tenido los mejores datos de visitantes desde antes de 2020; nos encontramos en un proceso de recuperación de los niveles previos a la pandemia de 2020".

Por parte del Principado, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que acudió al certamen, subrayó los "buenos resultados" de empleo de San Martín de Rey Aurelio. "Es el tercer concejo que consigue más financiación en los programas del Servicio Público de Empleo, y cuenta con seis programas de inserción laboral, como es el caso de ‘Joven Ocúpate’".

Al hilo de ese comentario, el Consejero subrayó que "los últimos datos de la Seguridad Social del mes de agosto nos muestran que ya hay 408.400 personas trabajando en Asturias. Además, se han creado 1.192 nuevas empresas, un 15% más de las que se habían creado el año pasado".

También en El Entrego se apuesta por la ciencia y el empleo con el ordenador cuántico que se instalará en el CINN (Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología). "El equipamiento del ordenador en sí es un experimento, hace unos meses estaban con el primer prototipo. Ahora se irá ocupando el espacio gradualmente según necesidad", expuso Borja Sánchez.

Protagonistas

Los verdaderos protagonistas de la feria fueron los artesanos y vendedores. Medio centenar mostraron sus productos en un espacio expositivo que este año duplicó su superficie tras utilizar la cancha deportiva del polideportivo del Florán.

Veteranos de Femex son Esther Cabrera y Abel Suñén, de la tienda "La Quinta Esencia" y que venden bisutería y joyas fabricadas con piedras : "Somos de Cataluña, pero mi padre estudió en La Laboral (Gijón), así que compraron una casa en Sotrondio porque les encanta Asturias. El Ayuntamiento ya nos considera ‘hijos de Sotrondio’, por lo que venimos cada año a la feria". No se pueden quejar, pues "tenemos clientes que vienen año tras año y nos escriben para preguntarnos si vamos a venir".

Un chico estadounidense que lleva pocos años participando en la Femex es Bradley Ellis, dueño de la tienda AlmAméricas, situada en Sama. Así resumía Ellis su balance de esta edición: "Estoy vendiendo mucho café, también traje servicio de cafetería porque es difícil vender el producto si la gente no conoce el sabor". Emigró de Estados Unidos hace diez años para aterrizar en Colombia. Allí estuvo unos ocho años manejando una empresa de café con su suegra, hasta que llegó a España "para darle más oportunidades a mis hijos y buscar una vida más tranquila con buena comida y educación. Ahora soy dueño de la explotación de café en Colombia".

Tania Peinado se estrenaba en Femex con "El baúl de Tania", una tienda online de Sotrondio que vende productos personalizados de todo tipo. Para Peinado, "el sábado por la tarde tuvimos muchos clientes y se vendió todo bien. El resto de los días ya fue un poco más flojo, pero en general llevamos buena venta. Esperamos que hoy haya más gente por el Certamen Ganadero y que vengamos el año que viene".

Charo Pérez, de "Dorinda ensueños", también puso su stand por primera vez en la Femex. Una tienda que vende productos propios diseñados por un artista plástico, y camisetas "con dibujos de homenaje de Asturias". Aunque uno de sus productos estrella fueron las pinzas con abalorios, virales en TikTok.

El programa de Femex también incluyó ayer la 64ª edición del Certamen Ganadero de San Martín del Rey Aurelio, con ganado ovino, caprino, caballar y asnal. Como en el resto de ferias asturianas, no hubo vacas, como medida preventiva para evitar el avance de la dermatosis nodular contagiosa.