Turón honra la memoria de Dolores Valdés: "Fue toda un referente en la lucha por los derechos de la mujer, la libertad y la justicia"
El salón del Ateneo lleva desde este domingo el nombre de una mierense que destacó por su compromiso con las libertades y sufrió cárcel por ello
Lucía Hernández
Dolores Valdés (1882-1967) pervive en la memoria de sus seres queridos y también en los libros de historia feminista de Asturias. Esta mierense nacida en Sobrobio, viuda desde los 39 años, madre de ocho hijos y activa militante socialista, fue "toda una referente en la lucha por los derechos de la mujer, la libertad y la justicia" y "sufrió la represión por su compromiso con la causa y por sus ideas políticas", como se puso de manifiesto ayer en Turón.
El salón de actos del Ateneo de Turón lleva desde este domingo el nombre de Dolores Valdés, como reconocimiento a su lucha en favor de los derechos de la mujer y cumpliendo el mandato que se había aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Mieres el pasado mes de febrero, junto a otras distinciones propuestas por la Comisión Especial de Honores y Distinciones.
Reconocimiento
El salón del Ateneo ha sido elegido para ese reconocimiento por ser "un espacio dedicado a la cultura, al encuentro y a la libertad". También porque fue escenario de una conferencia de Dolores Valdés en 1927 en la que defendjó el derecho al voto de las mujeres y su papel en la vida pública.
El acto, celebrado en el marco de las fiestas del Cristo de Turón, fue sencillo y emotivo, lleno de memoria y reconocimiento a Valdés y a otras muchas mujeres que "forman parte de nuestra historia que fueron referentes en la lucha por la igualdad".
Fueron familiares de Dolores Valdés y el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, quienes inauguraron la placa conmemorativa, cubierta tras una bandera de la República Española, a las 13.00 horas.
En palabras de Nuria Ordóñez, concejala de Memoria Democrática, esta "es una cita importante, de memoria, de comunidad, porque se trata de poner en valor la vida y el compromiso de una vecina del concejo con nombre propio, con una trayectoria de lucha y defensa de la igualdad y la libertad digna de reconocer, y también de reivindicar el papel, tantas veces silenciado, de las mujeres en nuestra historia".
Dolores Valdés sufrió prisión durante la guerra civil y la posguerra. De su legado forman parte unas memorias en la que relató detalles su experiencia vital en la cárcel.
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