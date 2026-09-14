Administrativos, policías y operarios: el Ayuntamiento de Langreo convoca una oferta de empleo para reforzar la plantilla municipal con 19 trabajadores

El Ayuntamiento de Langreo ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la aprobación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al presente año, que incluye un total de 19 plazas destinadas a reforzar la plantilla municipal. "La oferta incluye plazas de personal funcionario y laboral, con puestos de administración, Policía Local y servicios operativos. Del total de plazas, 14 se cubrirán mediante turno libre, cuatro corresponden a promoción interna y una está reservada al turno de movilidad", destacó el gobierno local.

Las mismas fuentes detallaron que "dentro de la Oferta de Empleo Público se incluyen tres plazas de administrativo, una de ellas por turno libre y dos por promoción interna. También se convocan tres plazas de auxiliar administrativo, de las que dos corresponden al turno libre reservándose una para personas con discapacidad. La tercera plaza será de promoción interna". Además, la oferta incorpora cinco plazas de agente de la Policía Local, una de ellas reservada al turno de movilidad. A ellas se suman dos plazas de operario de servicios operativos, ambas por turno libre.

"En lo relativo al personal laboral, se incluyen una plaza de oficial de mantenimiento por promoción interna, y una plaza de oficial de oficios, especialidad albañil, también por promoción interna. La oferta se completa con cuatro plazas de operario de servicios operativos reservadas al turno de discapacidad intelectual", indicó el gobierno local, que destacó que "la aprobación de esta oferta se suma a las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Langreo en materia de empleo público durante la presente legislatura".

En el 2024 el Consistorio sacó a oferta pública un total de 54 plazas pertenecientes a los ejercicios comprendidos entre 2018 y 2022. En total fueron 19 plazas de promoción interna, 32 plazas de estabilización y 31 plazas de turno libre. Además, en el 2025, el Consistorio "aprobó una oferta de 34 plazas, de las que 31 correspondían al turno libre, tres a promoción interna y dos estaban reservadas al turno de discapacidad. Entre las plazas incluidas se encontraban las de educador social, administrativo, auxiliar administrativo, Policía Local, oficial de mantenimiento, conserje y personal de oficios, además de puestos de animador-educador".

Maquinaria

Langreo no solo reforzará su plantilla este año. También renovará su maquinaria mediante la renovación y ampliación de la flota de vehículos. En la lista de inversiones aprobadas este verano con cargo al remanente municipal sobresale la adquisición de nuevos camiones para el servicio de recogida de residuos, con una inversión de 949.000 euros, una actuación que busca modernizar un parque móvil "muy castigado por el paso del tiempo y mejorar la prestación del servicio", según indicó entonces el gobierno local. A esta inversión se suman 200.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos de limpieza (hidrolimpiadores), además de nuevos vehículos y maquinaria para los Servicios Operativos y de Medio Rural. En total, unos 736.000 euros para estos servicios.