Figaredo (Vox) asegura que el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres llega "mal y tarde"

El diputado nacional de Vox por Asturias, José María Figaredo, aseguraba ante el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Mieres, y horas después de su inauguración que "este cuartel llega tarde y mal". El parlamentario, cuya formación no acudió a la puesta de largo del cuartel, como tampoco lo hizo el PP, señaló que "los guardias civiles tuvieron que ser trasladados a un ambulatorio" desde 211, y que las nuevas instalaciones acumulaban "años de retraso sobre los plazos inicialmente previstos". "No sé a qué viene aquí el ministro a darse golpes en el pecho y a celebrar cuando es un Gobierno que ha traicionado y abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los españoles", aseguró.

El diputado llegó a Mieres horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugurase oficialmente las instalaciones, en un acto al que ni el PP ni Vox quisieron acudir pese a estar sus representantes invitados. Lo que sí hizo Figaredo fue acudir unas horas más tarde para censurar la actitud del Gobierno, especialmente con la situación de Ceuta. El parlamentario indicó que miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están "absolutamente abandonados, donde nuestros militares están teniendo que acudir a la llamada del 112 porque se ven agredidos por los invasores. Vemos cómo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están durmiendo en Ceuta en colchones con chinches, mientras que los invasores les ponen colchones nuevos y todas las comodidades". Figaredo ha descrito Ceuta como una "ciudad sitiada en la que la inseguridad se ha disparado tras la invasión del pasado julio". "Ceuta es la bola de cristal que nos indica el futuro de España si no paramos la invasión migratoria a la que estamos sometidos", señaló Figaredo.

Asturias

José María Figaredo también hizo alusión a las declaraciones del Ministro, en las que destacaba que Asturias era una de las comunidades con mejores índices de seguridad de España. En este sentido, apuntó a que "las agresiones sexuales en el Principado han aumentado un 270% desde el periodo anterior a la llegada del PSOE al Gobierno autonómico". "¿Cómo se atreve Marlaska a decir que Asturias cada día es más segura y más tranquila?", aseguró el diputado, que enlazó una nueva pregunta: "¿Cómo se atreven a decir que el miedo que padecen los ceutíes es subjetivo o que tienen que acostumbrarse a la nueva normalidad?".

Además, Figaredo denunció el reciente escrache ante la sede de Vox en Oviedo. "A quien le han montado un escrache en la puerta de su sede es a Vox A quien han amenazado con gritos guerracivilistas es a Vox. Han ido unos tipos identificados gritando ‘No pasarán’, como si estuviesen en plena Guerra Civil", censuró.

Ley de Nietos

Figaredo ha acusado además al Gobierno de intentar "alterar el censo electoral" mediante la aplicación de la denominada Ley de Nietos y ha reivindicado las medidas cautelares obtenidas por Vox ante el Tribunal Supremo respecto a la incorporación al censo de residentes en el extranjero de determinadas personas a las que se había concedido la nacionalidad. "Vamos a combatirlo judicialmente, parlamentariamente y en todas las instituciones. No vamos a permitir que se altere el censo para tratar de condicionar unas elecciones", ha señalado.

Por último, el Diputado restó importancia a los últimos datos del CIS, que da un notable crecimiento a Vox, asegurando que "las encuestas siempre tienen una intencionalidad política, ya sea para estimular determinadas opciones de voto o generar miedo hacia otras". "Lo que me preocupan son los españoles y sus problemas”, ha señalado, antes de citar "la vivienda, la situación económica y la inmigración, con especial incidencia entre los jóvenes". "Hoy un joven tiene una dificultad tremenda para formar una familia, tener hijos, crecer y echar raíces. Esa es la realidad de España y eso es lo que debería preocupar al Gobierno".