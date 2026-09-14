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El gobierno local, satisfecho con "balance positivo" de Femex: "Se han generado nuevas oportunidades económicas en el sector comercio"

La feria "recupera los niveles de asistencia previos a la pandemia", resalta el Alcalde

Visitantes de la FEMEX delante de un puesto de embutidos.

Visitantes de la FEMEX delante de un puesto de embutidos. / Lucía Hernández

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Lucía Hernández

Blimea

La Feria de Muestras y Exposiciones (FEMEX) de San Martín del Rey Aurelio deja buen sabor de boca. Su 34ª edición muestra un "balance positivo" para el gobierno municipal, que se muestra "satisfecho por el cumplimiento de los objetivos de la celebración de este evento de naturaleza económica y social en el concejo".

La cita ha logrado mostrar "la identidad del municipio, hacer comunidad y generar nuevas oportunidades económicas en el sector comercio, con éxito de participación en las diferentes actividades desarrolladas el fin de semana y los días previos”, destacó el gobierno local.

Para el alcalde, José Ramón Martín Ardines, el balance que deja la FEMEX “es francamente bueno, pues hemos cumplido los objetivos que nos marcamos como son apoyar la actividad económica del comercio, respaldar la labor de las asociaciones y otras entidades con presencia en el concejo y darles proyección, así como celebrar y preservar la identidad cultural y tejer lazos de colaboración”.

Más visitas

Sobre al volumen de visitantes, Ardines resaltó el incremento respecto a anteriores ediciones. “Estamos en una tendencia al alza de recuperación de las cifras de visitantes, similares a las anteriores a 2020, que responde al crecimiento de la FEMEX con más contenido y propuestas nuevas para el ocio que están siendo bien recibidas por el público”, asegura.

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Esto se refleja en una clara satisfacción entre los comerciantes participantes, que ya señalaban "buenas ventas" durante el último día de feria. Con medio centenar de expositores y el doble de superficie, la feria “progresa cuantitativamente” y deja buenos resultados en los comercios y entidades participantes. A falta de conocer los datos de la encuesta de satisfacción, “las impresiones que nos han trasladado son positivas considerando las ventas generadas, la promoción de la marca y las oportunidades de negocio que a corto y medio plazo favorece la FEMEX en los stands”, adelantó el gobierno local.

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