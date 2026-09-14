La hoja de ruta de Langreo para tratar de ganar zonas de estacionamiento: el gobierno local descarta implantar la zonal azul, pero se abre a "estudiar" aparcamientos en altura

La fórmula aplicada por el Ayuntamiento de Langreo en los últimos años para hacer frente a la escasez de estacionamientos en el centro urbano, principalmente en Sama y La Felguera, ha sido habilitar como aparcamientos provisionales solares sin uso y en los que no hay previsión a corto plazo de edificar. Una medida que ha dado sus frutos para mitigar el problema, pero no para solucionarlo en su totalidad. Ahora, tras la petición expresada por la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) de que haya más plazas, el gobierno local mueve ficha: no sopesa la implantación de la zona azul, pero sí está abierto a analizar la construcción de parkings en altura.

Así lo expuso José Antonio Cases, edil de Urbanismo de Langreo, que mostró su cautela, ya que la puesta en marcha de esos aparcamientos requeriría varios requisitos: encontrar la ubicación idónea, valorar si tienen encaje en la directrices del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y obtener los recursos económicos para sufragar una inversión que se estima cuantiosa.

"En el programa electoral ya planteábamos el estudio de posibles aparcamientos en altura", indicó Cases, que añadió: "Nosotros vemos bien esa iniciativa. El problema es contar con los recursos necesarios para hacer frente a una infraestructura de esas características y buscar el espacio adecuado porque tampoco hay tantos espacios en el centro de Langreo que puedan servir. Pero es una buena idea que estamos dispuestos a estudiar". "Sí que lo valoramos como propuesta nuestra también", insistió el concejal langreano, pero "hay que generar recursos, hacer proyectos, buscar la parcela, ver si lo contempla el Plan General de Ordenación, en qué zonas... hay que estudiarlo en profundidad porque puede tratarse de una actuación que el propio PGOU limite. Pero insisto en que la idea es buena. Yo ya los he visto en muchos sitios e incluso estéticamente pueden quedar bien".

Propuesta

En su propuesta, la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) no solo planteó construir un aparcamiento en altura en Valnalón, debido a la falta de estacionamiento que se registra en la ciudad empresarial, agravada por el regreso de Duro Felguera. También abogó por "limitar temporalmente los estacionamientos, se llame zona azul, verde, amarilla o lo que sea. Que sean aparcamientos que favorezcan la rotación porque el ciudadano tiene que ir a comprar".

Esta limitación de tiempo ya no tiene el apoyo del gobierno local, al menos bajo la fórmula de un estacionamiento de pago mediante la implantación de una "zona azul". "Hace tiempo manifestamos nuestro rechazo y estamos en esa misma posición. El tema de la zona azul nosotros lo rechazamos siempre y eso no es una cosa que vayamos a valorar ahora".

Dejando el casco urbano a un lado, el polígono de Valnalón es uno de los puntos en los que hay más problemas de estacionamiento. El área empresarial langreana ya rebasa los 2.000 empleos tras el desembarco en julio de Duro Felguera con medio millar de trabajadores. El Consistorio langreano había encargado a la Policía Local un informe para explorar las posibilidades de ganar capacidad de aparcamiento, pero las conclusiones han sido que no existen espacios suficientes para ampliar las plazas de forma significativa.

El gobierno local concluyó, a la vista de las conclusiones del informe, ve "poco margen" para introducir cambios, más haya de modificar estacionamientos en línea por otros en batería en tramos muy concretos.