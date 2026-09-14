Marlaska inaugura el cuartel de Mieres: "La obra ha tenido complicaciones, pero hoy contamos con un edificio moderno, eficiente y funcional para la Guardia Civil"

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido esta mañana la inauguración oficial del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, ya operativo desde hace unos meses, pero cuya puesta de largo se retrasó hasta este lunes. El responsable del Gobierno reconoció que los trabajos, que arrancaron en 2021, "han tenido unas complicaciones que han determinado que se haya prolongado la obra un tiempo", aunque agregó que "los problemas se han solventado rápidamente y la realidad es que hoy tenemos este edificio, caracterizado por la sostenibilidad y preparado para que nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil presten el servicio en las mejores condiciones".

El acto se esperaba con expectación porque tuvo que ser aplazado hasta en dos ocasiones y no contó con representación de dirigentes del PP ni de Vox. Los populares, en los días previos, denunciaron deficiencias en el edificio y vincularon los aplazamientos con la crisis migratoria en Ceuta y con la imputación de Mercedes González, directora de la Benemérita (que este lunes estuvo en Mieres), por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Interior alegó entonces motivos de agenda. En el exterior del cuartel, un grupo reducido de personas, en torno a una veintena, profirió gritos de "Marlaska dimisión", sin que tuviera ningún efecto en el desarrollo de la inauguración.

Grande-Marlaska destacó este lunes la inversión "cercana a los 7 millones de euros" realizada en el cuartel y dijo que la instalación "forma parte de ese primer plan de infraestructuras para la Seguridad del Estado". "En Asturias, en estos últimos 8 años se ha incrementado un 7% el número de efectivos de Policía y de Guardia Civil", destacó el Ministro, para agregar que Mieres es una de las ciudades más seguras del país. "España es uno de los países más seguros del mundo, pero Asturias es todavía más segura, con casi 15 puntos por debajo de la media nacional", en el índice de delincuencia. "Y Mieres, dentro de Asturias, es de los concejos más seguros".

Las autoridades asistentes a la inauguración del nuevo cuartel. / Juan Plaza

El Ministro anunció también que, actualmente, Interior ya tiene en marcha "el segundo plan de infraestructuras para la seguridad del Estado aprobado por el Gobierno en el mes de marzo pasado". Y subrayó que "de las obras más importantes o de mayor entidad en Asturias, tenemos dos acuartelamientos de la Guardia Civil: uno en Avilés, con un presupuesto de 11 millones de euros, y otro en Pravia, con un presupuesto de 7 millones de euros".

Por otra parte, Marlaska reconoció las deficiencias denunciadas por los guardias civiles en su nuevo cuartel de Mieres, si bien les restó importancia y las dio por zanjadas. "Creo que no son tantas las deficiencias y estoy informado al respecto", dijo, para agregar que "son muy concretas y se han ido resolviendo con el trabajo con la empresa, que ha respondido en ese sentido". "Diría que esas deficiencias ha habido alguna, no han sido importantes y están ya resueltas en su inmensa mayoría", zanjó.

Alcalde

El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, también participó en el acto de inauguración. Destacó que "por fin, las mujeres y los hombres de la Guardia Civil podéis trabajar en un cuartel moderno y funcional, como os merecéis desde hace mucho tiempo". El regidor señaló que "la Guardia Civil está cuando las cosas van bien, pero sobre todo está cuando las cosas van mal, saben que su función y deber es estar cerca de la gente". Y añadió que "vuestros superiores deben de saber que la ciudadanía de Mieres está muy orgullosa de los hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan servicio en nuestro concejo".

Manuel Ángel Álvarez conversa con Grande-Marlaska, ante la presencia de Mercedes González. / Juan Plaza

También puso de manifiesto que "en los últimos años habéis demostrado vuestra vocación y capacidad de sacrificio, trabajando en unas instalaciones precarias que suponían una dificultad añadida para desempeñar vuestro trabajo". "Hemos tenido que insistir y reclamar cuando las cosas no avanzaban, y lo hemos hecho desde la lealtad y el respeto institucional que nos caracteriza, pero con firmeza, como requería una situación a todas luces injusta", agregó. Además, lanzó un mensaje al Ministro: "Una buena infraestructura necesita también recursos humanos suficientes, necesita medios, necesita equipamiento. Estoy convencido de que así será".

Álvarez quiso también reclamar actuaciones de mejoras de recursos para la Policía Nacional. "Es cierto que en los últimos años se ha llevado una importante inversión para modernizar el edificio de la comisaría del Cuerpo de Policía Nacional, pero sería necesario que esta apuesta tuviera continuidad con una nueva actuación que permitiera modernizar sus instalaciones y dependencias, y que puedan seguir trabajando al servicio de los vecinos y de las vecinas de Mieres en las mejores condiciones posibles".

El acto

El acto contó con la presencia de otras autoridades como la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; el presidente del Principado, Adrián Barbón; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entre las ausencias, las reseñadas de PP y VOX.

La inauguración comenzó con el acto castrense del primer izado de bandera del acuartelamiento, tras lo que se descubrió, ya en el interior del equipamiento, una placa conmemorativa. Posteriormente, la comitiva visitó las nuevas instalaciones, que ocupan 1.900 metros cuadrados entre lo que supone el propio cuartel, así como la decena de viviendas construidas para los agentes.