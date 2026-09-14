El Ministro del Interior afirma que "es una prioridad" resolver los problemas con los narcopisos de Mieres

La situación de los "narcopisos" en los que se consume y se menudea con droga en Mieres "es una prioridad" para el Ministerio del Interior. Así lo aseguraba este lunes el propio Ministro, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración oficial del cuartel de la Guardia Civil de Mieres. El responsable de Interior, juez de profesión, afirmaba que desde el Gobierno ya se han realizado "modificaciones legislativas" para terminar con la multirreincidencia, y aseguró que "es realmente importante excluir cualquier problema de seguridad, de vecindad y de relaciones".

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, el Ministro apuntó que "ha habido distintas modificaciones legislativas en esos términos, con lo cual creo que se ha avanzado y tenemos las herramientas y los instrumentos precisos para responder a todo tipo de delincuencia". Grande-Marlaska reconoció que "la multirreincidencia de esa delincuencia menos grave, reiterada, genera un problema de de seguridad en el conjunto de la ciudadanía". Por ello, dijo "es una de nuestras preocupaciones máximas".

El titular de Interior hizo referencia a la reciente reunión, la pasada semana, de la Junta de Seguridad que presidió la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, también presente en el acto. "Ahí ya se habló de este tema y de otros que son muy importantes porque afectan a la seguridad", indicó Grande-Marlaska, que agregó que "en ese contexto, debo decir que la cooperación y colaboración de Policía Nacional, Guardia Civil y, en lo que corresponde, la Policía Local en ese ámbito de coayuda es realmente importante y con una sensibilidad máxima".

El objetivo, dijo, "es garantizar y excluir cualquier problema de seguridad, de vecindad y de relaciones, porque es nuestra prioridad". "Y creo que es una prioridad, como también ha manifestado la Delegada del Gobierno, importante para el conjunto de los esfuerzos de seguridad", finalizó el Ministro.

Concentración

Por otra parte, los vecinos de la Avenida de Sama, en Mieres, van a seguir con sus protestas hasta que no se elimine el "narcopiso" que les está "haciendo la vida imposible". Los residentes en esta zona de Mieres ya habían anunciado que al no poder realizar "por Ley" más manifestaciones como las tres que llevaron a cabo, iniciaron concentraciones semanales ante la vivienda problemática. En un principio, se habían convocado los martes por la mañana, siendo la primera de ellas en coincidencia con el día de Asturias. Ahora, han cambiado el horario, y serán los martes de 19 a 20 horas.

Los portavoces del colectivo también aseguraron que su problema "no es político, es vecinal", y se quejaron de que están siendo utilizados "políticamente". Además, negaron las palabras de Adriana Lastra en las que aseguraba que en este piso no se traficaba con droga. "Tenemos imágenes que demuestran que sí se trafica, que se lanzan papelinas por la ventana, y que la gente viene a comprar y consumir", aseguraba José Antonio Pérez, portavoz vecinal, que agregaba que "es evidente que no se trafica con kilos de drogas, pero la realidad es que se vende droga en esta vivienda".