Ponte (IU) responde al alcalde socialista de Aller por la polémica de la subvención de sostenibilidad no concedida: "El concejo fue tratado como el resto de ayuntamientos"

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte (IU), ha contestado este lunes al Alcalde de Aller, el socialista Juan Carlos Iglesias, que si el Consistorio allerano no ha recibido una ayuda para un proyecto de sostenibilidad energética es porque ha obtenido peor puntuación que otros ayuntamientos. El regidor socialista había lamentado un día antes que Aller, uno de los cinco concejos adheridos a la red estatal de la Agenda 2030, se le hubiera denegado una subvención para poner en marcha una comunidad energética en Caborana.

Ponte ha querido aclarar la adjudicación de estas ayudas y garantizó "la equidad de los criterios de evaluación" aplicados. Así, precisó sobre la situación del Ayuntamiento de Aller que "esta administración local ha recibido exactamente la puntuación que le corresponde conforme a las bases reguladoras públicas y consensuadas por todas las consejerías concernidas". En este sentido, agregó que "no ha sido objeto de ninguna penalización ni reducción".

El responsable regional quiso dejar claro el compromiso de su departamento "con la transparencia y la objetividad": "Seguiremos trabajando desde el rigor, desde la transparencia, sin ningún tipo de sectarismo, dando las mismas condiciones de igualdad a todos los municipios para financiar políticas públicas que mejoren la vida de la población, impulsando proyectos como comunidades energéticas, renaturalización de espacios, refugios climáticos, movilidad sostenible o apoyo al producto alimentario local". Así, apuntó a la coherencia: "Cuando no estamos en los gobiernos exigimos que se trate a los ayuntamientos con ecuanimidad, con independencia de su signo ideológico o político, porque lo que importa es la ciudadanía. Por eso, cuando estamos en el gobierno, no vamos a hacer lo contrario de lo que criticamos cuando somos la oposición", dijo.

Juan Ponte aprovechó para tender la mano al Ayuntamiento de Aller y al resto de los concejos "para seguir incorporando criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental en la acción política municipal". "Antes de que asumiéramos la responsabilidad de Agenda 2030 en el Gobierno del Principado, solo cinco ayuntamientos estaban adheridos a la red estatal de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hoy son 18. Esto demuestra que nuestra acción en la consejería da resultados claramente positivos", dijo Ponte.

Balance

El director general de Agenda 2030, aprovechó para hacer balance de sus líneas de financiación a entidades locales. "Estas ayudas han supuesto un salto cualitativo en la apuesta por la sostenibilidad social, económica y medioambiental en Asturias, al pasar de los 200.000 euros concedidos el ejercicio pasado a 14 proyectos a los 3,2 millones otorgados este año para subvencionar 48 iniciativas municipales", apuntó.

Ponte destacó la creación de una línea inédita de apoyo económico directo para los concejos: "Antes de que nos incorporáramos al Gobierno de Asturias no existían subvenciones a los ayuntamientos para acciones de sostenibilidad. En las convocatorias de 2025 aportamos 200.000 euros y este año, 3.200.000, lo que se traduce en una subida de un 1.500%".