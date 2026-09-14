Procesión y un sol radiante para cerrar cinco días de intensa actividad en las fiestas de Turón: "Ha venido mucha gente"

Turón cerró este lunes sus fiestas del Cristo de la Paz, después de cinco días de intensa actividad. Fue la este año una edición muy especial de las fiestas para la Sociedad Turonesa de Festejos (Sotufe), que cumple 60 años.

El acto religioso puso el broche a las celebraciones fue la tradicional procesión del Santísimo Cristo de la Paz, celebrada tras la misa que tuvo lugar al mediodía en la iglesia de San Martín. Ambos actos religiosos contaron con un gran seguimiento, como el resto de los actos del fin de semana, que fueron un "éxito". "Lo cierto es que ha venido mucha gente, sobre todo gente mayor", pues este lunes era lectivo destacó Sara Díaz, secretaria de Sotufe.

A pesar de ello y "gracias a que también disfrutamos de muy buen tiempo" hubo una elevada afluencia, también en la puya del ramu, expuso Días. La procesión contó con la participación de la reina de las fiestas, Daniela Padilla, y las damas, Yaiza Moreira y Nerea García. A continuación, hubo concierto del grupo "Silvidos y Gemidos" en el Ateneo Garde, que "un nuevo recinto con música y conciertos que fue todo un éxito", según Díaz.

Celebración

La fiesta acabó con una "holi party", ya por la tarde, y con una fiesta de la espuma. Turón culminó, de esta manera, una fiesta donde hubo muchas actividades, incluyendo el desfile de moda sostenible del proyecto "Raíces Asturianas", celebrado el viernes 11 en el Pozo Santa Bárbara y que acogió a Elisa Dolci, directora creativa de la "Green Fashion Week Milano". Además, se entregó el premio "Turonés del año" al Coro Minero de Turón en el acto del pregón.

Las damas y reina de la fiesta, junto con otros feligreses, durante la procesión del Santísimo Cristo de la Paz. / Cedida a LNE

También se realizó el desfile de carrozas del sábado 12, titulado "Viajando por las series de los 90", y se descubrió la placa por la que el salón de actos del Ateneo Turón, pasa a llevar el nombre de Dolores Valdés. Valdés (1882-1967) sigue presente en la memoria de sus seres queridos y también en los libros de historia feminista de Asturias. Esta mierense nacida en Sobrobio, viuda desde los 39 años, madre de ocho hijos y activa militante socialista, fue "toda una referente en la lucha por los derechos de la mujer, la libertad y la justicia" y "sufrió la represión por su compromiso con la causa y por sus ideas políticas", según se destacó en el acto celebrado en Turón.