El tenso cara a cara entre Barbón y una vecina de Mieres: "Tenía que darte vergüenza cómo tenéis a los militares en Ceuta"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se tuvo que enfrentar este lunes, tras la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres, a un tenso momento. Una vecina, visiblemente indignada, se le encaró para exigirle que solucione la situación de Ceuta. El líder de la FSA, que también recibió el saludo cariñoso de otros vecinos que estaban por la zona, trató der responderle sosegadamente.

Mientras el Ministro del Interior atendía a los medios de comunicación, Barbón aprovechaba para abandonar el acto. Fuera ya del cuartel, una veintena de vecinos seguía el acto, algunos cantando "Marlaska dimisión". Sin embargo, una mujer interpeló directamente al presidente del Principado. El responsable regional trató de calmar los ánimos, pese a las constantes interrupciones que la vecina le hacía cuando intentaba hablar, como se ve en el vídeo que acompaña a esta información.

Barbón le aseguró que "la gente de la Cuenca siempre fuimos muy reivindicativos y muy exigentes, pero muy respetuosos". "Puedes defender tu posición, pero puedes hacerlo con respeto", agregó, para seguir: "Puedes preguntar por mí, el respeto que yo tengo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional...". En ese momento la vecina le cortó elevando el tono. "Yo tengo el respeto a la Guardia Civil, al cuerpo de Guardia Civil, a la Policía, a todos, más que ninguno de vosotros", decía la mujer, que constantemente interrumpía al presidente: "Es vergonzoso lo que está pasando con este Gobierno y lo que estáis hablando". "¿Por qué no hablas con Sánchez y haces lo que tengas que hacer?. Que resuelvan ya este caso de Ceuta, porque es que ya está bien", agregó.

El presidente del Principado le contestó: "Estás hablando de respeto. Oye, mis dos hermanos fueron militares. ¿Tú crees que si mis dos hermanos fueron militares no voy a tener respeto?. La vecina, que dijo entonces tener lazos familiares con Barbón, replicó: "Tú tienes un pariente que es cuñado, allegado mío, está en el Ejército de la Marina, y tenía que darte vergüenza cómo los tienes". A lo que Barbón respondía: "A mÍ no, ¿por qué?". La vecina indignada le contestó: "Porque apoyas a este gobierno, ¡tú!".

Tras ese tenso momento, en el que incluso una agente de la Policía Nacional hizo el ademán de alejar a la mujer del presidente, Barbón abandonó el acto para proseguir con su agenda.