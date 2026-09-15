El comercio local "es el alma de las ciudades": medio centenar de tiendas de Langreo participan en una campaña para fomentar las ventas

Impulsar el comercio de proximidad en Langreo. Este es el objetivo de la campaña "Compras con corazón", que impulsan la Unión de Comerciantes de Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón, en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre, medio centenar de establecimientos (51) tomarán parte en esta campaña, que busca "apoyar y potenciar al comercio de proximidad, y animar a la ciudadanía a comprar en el municipio".

La iniciativa fue presentada este miércoles 15 en el Ayuntamiento de Langreo con la participación del alcalde, Roberto Marcos García; el concejal de Empleo, Promoción Económica y Comercio, José Antonio Cases; la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez y el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón (que representan también a los empresarios de Langreo y Carreño), Álvaro Alonso.

La campaña es sencilla: con tres compras, se podrá participar en sorteos, 2.000 euros en premios en total, materializados en 40 bonos de 50 euros para gastar en los comercios de Langreo que participan en la promoción. El plan busca, tal y como explicaron en la presentación, "activar la demanda en las tiendas del centro urbano, impulsando las visitas y el gasto local; fidelizar, habituando a consumir en el comercio de proximidad, y visibilizar el valor diferencial del comercio langreano, como el trato experto y cercano".

Declaración de intenciones

José Antonio Cases destacaba que "todo lo que suponga apoyar al comercio minorista de Langreo es esencial para poner en valor el comercio local y hacer ciudad en unos momentos que son delicados". Por su parte Sara Menéndez subrayaba que los 51 comercios participantes ofrecen "una enorme variedad de productos". Finalmente, Álvaro Alonso explicaba que "la campaña busca fidelizar y promover la compra en los comercios de proximidad, que son el alma de las ciudades y los pueblos y los que le dan vitalidad económica”. Tal y como indicó, "comprar en Langreo multiplica el impacto: sostiene el empleo local, dinamiza la vida en las calles, favorece a proveedores de cercanía y genera orgullo de pertenencia".