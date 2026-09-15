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Las Cuencas respaldan la recuperación del castaño fomentando la unión entre propietarios

El proyecto "Carbon2Mine", coordinado por la exdirectora del campus Asun Cámara, busca una gestión sostenible de bosques para reducir la huella de carbono

La reunión celebrada en el campus de Mieres.

La reunión celebrada en el campus de Mieres. / LNE

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

Los alcaldes de las cuencas del Nalón y del Caudal han dado su apoyo al proyecto "Carbon2Mine", una iniciativa financiada por la UE, y que busca "el secuestro de carbono a través de la gestión sostenible de bosques y pastizales para la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en áreas mineras". Los ayuntamientos mineros se han comprometido a implicarse en "la creación de agrupaciones de propietarios de superficies de castaño, un paso que los regidores consideran clave para reactivar económicamente sus municipios".

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Los regidores y concejales de los ayuntamientos de los valles del Nalón y el Caudal mantuvieron un encuentro con los responsables del proyecto, que coordina la exdirectora del campus de Mieres, Asun Cámara. En la reunión se presentó una de las líneas de trabajo del proyecto, la de "fomentar el asociacionismo entre los titulares de terrenos de castaño para unificar las masas boscosas y facilitar su restauración". Según los estudios manejados por "Carbon2Mine", la mitad de la superficie de castaño se concentra en estas dos cuencas mineras, "y la mayor parte está en manos de pequeños propietarios particulares, lo que dificulta una gestión forestal conjunta".

Restauración

Cámara explicó que es necesario activar este recurso y localizar a los propietarios "para que se asocien, ya que se trata de un bosque degradado cuya gestión contribuiría a su restauración". Destacó "además que sumarse al proyecto reporta beneficios desde el primer momento: los propietarios podrían obtener alrededor de 1.000 euros por hectárea con el primer aprovechamiento forestal".

Mientras, Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres, subrayó que se trata en su mayoría de pequeños propietarios a los que hay que poner de acuerdo, y abogó por aprovechar esta iniciativa de la mano también de la universidad. Por el valle del Nalón, Julio García, alcalde de Laviana, insistió en que los propietarios "deben entender el proyecto como una apuesta a largo plazo, ya que sus resultados no son inmediatos, aunque se implicarán los medios necesarios para que la iniciativa funcione y se aproveche la oportunidad que representa".

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Al encuentro asistieron también el director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias, Javier Vigil; el presidente de Asmadera, Borja García Quintana; la gerente del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa de Asturias (PTEBi), Sandra Sánchez; y representantes de la Universidad de Santiago de Compostela.

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