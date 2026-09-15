La Educación sale del aula en Mieres: el Ayuntamiento oferta 40 actividades complementarias a los colegios

Con el inicio de curso escolar, el Ayuntamiento de Mieres quiere ser parte importante de la comunidad educativa del municipio. Así, al igual que las matemáticas, el inglés o las ciencas sociales son importantes, también lo es que los alumnos tengan actividades complementarias que dinamicen su día a día en las escuela y salgan del aula para completar su formación. Para ello, el consistorio mierense ha editado la "Guía de Programas, Actividades y Recursos Educativos" que, con más de 40 propuestas gratuitas, permite "apoyar, complementar y enriquecer la importante labor docente que se realiza en los centros educativos del concejo".

Esta guía, explican desde el Ayuntamiento, "se ha convertido en los últimos años en una herramienta útil en la que los centros encuentran todas las citas que desde las distintas áreas municipales se les ofrecen, con propuestas y recursos que abarcan de forma transversal distintos ámbitos (salud, igualdad, ciencias, cultura, llingua asturiana…)". "Una amplia programación que todos los centros tienen ya a su disposición y que engloba la información completa de cada una de las actividades", señalan las fuentes municipales.

Programas

Elaborada por la concejalía de Educación, con el apoyo de las distintas áreas municipales, esta guía se convierte en un documento "útil e importante" para la comunidad educativa del concejo. Un porfolio "que cada año se renueva y actualiza y que incluye citas tan consolidadas como la Educación Vial o 'Conoce Mieres de forma saludable' y otras que varían dependiendo de la oferta cultural como las visitas guiadas a las distintas exposiciones del Pozu Santa Bárbara o las obras de teatro que se pondrán en escena", señalan las fuentes municipales. Estos son algunos ejemplos del casi medio centenar de propuestas planteado en la Guía, que llega incluso fuera del concejo ya que la "Mañana en Danza", que este año se desarrollará en el Bernaldo de Quirós, recibe también a otros institutos de concejos vecinos que se suman a esta actividad.

La concejala de Educación, Belén Alonso, destaca la importancia de esta herramienta y agradece la implicación de los equipos directivos y docentes a quienes agradece "la labor que día a día llevan a cabo en la formación de nuestra infancia y juventud, pilar fundamental para nuestro presente y futuro". "Nuestro objetivo es proporcionar una formación integral, transversal y conectada con la realidad", apunta la edil, que incide en que el valor de la guía es precisamente la respuesta de los centros: "es un orgullo el respaldo que recibimos cada año, que es lo que nos motiva a seguir mejorando".