La fiesta de Los Mártires en Mieres tendrá "Tekilazo", y será pregonada por el director de la Semana Negra, Miguel Barrero

Junto a San Xuan, la fiesta de Los Mártires es otra de las fechas marcadas en rojo en el calendario de los mierenses. El popular evento, que llegó a inspirar una canción de Víctor Manuel (La romería), tendrá este año más afluencia si cabe, ya que cae en fin de semana. En esta edición, la organización ha elegido un pregonero de excepción: Miguel Barrero. El escritor y director de la Semana Negra será el encargado de abrir una celebración que tendrá música, tradición e incluso deporte (con la retransmisión del derbi entre Oviedo y Sporting), y que se alargará hasta el lunes 28 de septiembre.

El programa de Los Mártires de Insierto, declarada fiesta de Interés Turístico Regional, arrancará el sábado 26, a las 19.00 horas, con un pasacalles a cargo del grupo folclórico "L'Artuxu". Una hora más tarde, a las 20.00, será el momento en el que Miguel Barrero ofrezca el pregón de la fiesta, antes de que se impongan las bandas a la Xana y les Xanines. La primera verbena comenzará en la carpa en torno a las 22.30 horas, y será amenizada por el dúo "Reflejos" y el grupo "Limit".

Miguel Barrero, en el puerto deportivo de Gijón. / Ángel González

"Tekilazo" el día grande

El domingo 27 será el día grande de la fiesta. Como es tradición, a las 7.00 horas dará comienzo la primera misa en el santuario, para posteriormente realizarse un oficio cada hora. A las 11 de la mañana tendrá lugar la subida a la ermita amenizada por el grupo folclórico Prau Llerón y con la banda de gaitas Villa de Mieres.

Al mediodía tendrá lugar la misa Mayor y la procesión Santos Mártires de Valdecuna, mientras que a las 13.00 horas está prevista la puya'l ramu y la actuación de los grupos folclóricos de Mieres en la explanada de la iglesia, con un pasacalles a cargo de "la manzana encantada, el mayador forruñón y la castañera friolera". Y a las 15.00 horas, una sesión vermú con "Los Collaínos" como protagonistas.

La tarde estará destinada a la verbena, y desde las 17.30 horas, la música en la carpa de Insierto no dejará de sonar. El grupo "Tekila", un clásico de esta romería, junto con "Pasito Show" y DJ Grand serán los encargados de poner a la gente a bailar hasta altas horas de la madrugada en muchos casos. Además, la coincidencia de la celebración de Los Mártires con el derbi de fútbol asturiano entre el Real Oviedo y el Real Sporting (21.00 horas) ha hecho que la organización haya previsto poner una pantalla para seguir el encuentro y que nadie tenga la excusa futbolera para no acudir a la fiesta.

"Martirinos"

Ya el lunes tendrá lugar el último día de fiesta, conocido popularmente como "Los martirinos". Los actos comenzarán a las 16.00 horas con un festival de tonada presentado por Alberto Cienfuegos "Míchel", y en el que participarán Valentín García Fernández, Fernando García Nuño y Cristina Sánchez Sánches. A la gaita estará Moisés Martínez López. Además, también se contará con un monologuista: Carlos Alba "Cellero".

Los más pequeños tendrá juegos infantiles con "Rascayú" animación, mientras que a las 19.00 horas habrá venta de bollos preñaos y la última de las verbenas, con el dúo "Reflejos".