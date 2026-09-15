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Hidrográfica actúa en la limpieza del arroyo de La Camperona

Los trabajos se centran en mejorar el desagüe del cauce con la retirada de troncos y basura

Los trabajos en La Camperona.

Los trabajos en La Camperona. / Cedida a LNE

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Sotrondio

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe en el arroyo La Camperona en las inmediaciones de La Güeria, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Las actuaciones consisten en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos y restos vegetales, así como en labores selectivas sobre la vegetación de ribera. Con estas mejoras se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

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Desde la Confederación explicaron que "los trabajos se desarrollan a lo largo de un tramo de 20 metros y cuentan con un presupuesto de 2.500 euros". Una actuación, que aunque no muy costosa en lo económico, forma parte del programa de conservación y mantenimiento de cauces que ejecuta el organismo en el ámbito de sus competencias en el entorno rural. En los tramos urbanos, la competencia para intervenir en los cauces corresponde a los ayuntamientos.

Efecto limitado

Hidrográfica del Cantábrico recordó que las denominadas coloquialmente como "limpiezas de cauces", que consisten en laretirada de elementos que obstruyen el paso del agua como troncos o sedimentos, "tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal". Por ello, apuntan que "la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las cuales cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables".

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Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras. En el año 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios.

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