El PP denuncia recortes en los talleres de la escuela de adultos de Mieres: "Es un espacio que trasciende las aulas"

La diputada regional del Partido Popular, Gloria García, portavoz de Educación en la Junta General, criticó el recorte del Gobierno regional en la Escuela de Adultos de Mieres, un centro que según apuntó ha perdido dos talleres de inglés, reduciéndose en una veintena los alumnos que se podrán matricular este curso. La diputada quiso destacar, junto al concejal en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira, "el papel que desempeña el centro no solo como espacio de formación, sino también como un lugar de encuentro y convivencia para las numerosas personas que acuden a diario a estas instalaciones".

La diputada popular destacó que "la actividad de este centro trasciende las aulas, ya que permite a personas con perfiles y circunstancias muy diferentes relacionarse, compartir experiencias y desarrollar también una importante dimensión personal y social". Para poner en contexto la situación de este curso, García explicó que "entre las actividades con más demanda se encuentran los talleres de inglés, una formación de iniciación que se viene desarrollando tanto en horario de mañana como de tarde, y en cursos anteriores, el centro contaba con ocho talleres, dos de ellos en el aula de Lena y seis en Mieres".

Esta oferta, para la responsable del PP, resultaba ya "insuficiente para atender toda la demanda existente, de manera que cada curso quedaban personas sin plaza en Mieres". Sin embargo, la situación ha empeorado. "Este curso la Consejería decidió, en marzo, prescindir de un profesor de inglés, con lo que los talleres de inglés en Mieres quedan reducidos a cuatro para el curso que ahora se inicia, frente a los seis que contaba el centro de Mieres hasta ahora", dijo.

Plazas

"No entendemos la actitud de la Consejería. En este momento está abierto el período de matrícula, hasta el día 25, y, a tenor de la demanda registrada en años anteriores, serán muchas las personas que no puedan acceder a estos talleres por falta de plazas", censuró la diputada. Así, Gloria García exigió a la Consejería de Educación que, una vez finalizado el plazo de matrícula, proceda "a reponer al profesor suprimido para que la mayor parte de los solicitantes puedan tener una plaza". "La solución de aumentar la ratio de 20 a 25 alumnos por taller ni nos parece adecuada ni se corresponde con la tendencia precisamente contraria, de reducción de ratios", criticó la parlamentaria.

Por último, Gloria García argumentó que "si se defiende la formación a lo largo de la vida, si las personas adultas del concejo quieren seguir adquiriendo conocimientos e involucrarse en actividades educativas, nos parece que la actitud de la Consejería de Educación va justamente en sentido contrario, demostrando una gestión en contra de la Educación, otra más".

Pregunta

A su vez, el concejal popular Víctor Ferreira anunció que el PP presentará una iniciativa en el Ayuntamiento de Mieres: "Preguntaremos al gobierno local en el próximo Pleno si han hecho alguna gestión frente a la Consejería de Educación y cuáles son". "Tenemos un equipo de gobierno que ha sido muy prolijo en colocar a personal en las consejerías del Principado o en la Junta General del Principado, pero cuando ha sido demandas para Mieres pues se ha quedado simplemente en la remisión de cartas con escaso resultado", afirmó Ferreira.

"Por ello creemos que si bien no es competencia del Ayuntamiento, pues sí que queremos saber de primera mano qué es lo que han hecho, si han hecho algo, y ver qué resultados obtenemos", agregó, para finalizar que "lo que queremos es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres aclare qué tipo de gestiones ha llevado a cabo para recuperar los cursos que había".