Fin de semana cultural y carrera contra el cáncer en la "II Facendera Zurrona" de Llorío, Laviana

La localidad lavianesa de Llorío se prepara para celebrar su "II Facendera Zurrona", un fin de semana cultural cuyo nombre viene dado por el Centro Cultural "Los Zurrones", organizador del evento. Desde el 24 al 27 de septiembre, cada día habrá diversas actividades, entre las que hay mucha cultura, música y una carrera contra el cáncer.

Las actividades comenzarán el jueves 24 con una exposición fotográfica de Eustaquio Concheso, José Luis García y Avelino Hevia, que se inaugurará a las 18.00 horas. Una hora más tarde, comenzará la charla-coloquio con la Asociación del Descenso Folklórico del Nalón.

Carrera

El viernes 25 será el día grande. A las 17.00 horas tendrá lugar la charla-coloquio a cargo de Mario Fernández Fraga, investigador del CSIC, moderada por el periodista Roberto Pato. El evento estrella de la "Facendera Zurrona" es la "II Carrera contra el cáncer de Llorío", que comenzará a las 19.00 horas en la cancha deportiva de la Llera.

Este es "un evento social, deportivo y solidario que busca aportar a la investigación en la lucha contra el cáncer el dinero recaudado" destinado al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y en el que colabora el club deportivo "195 metros". El recorrido será de 3,8 kilómetros, supondrá una colaboración de 10 euros y está abierto a todos los públicos. Junto con el dorsal, todos los participantes recibirán una pañoleta y un sombrero conmemorativos.

Actividades

Para continuar con la fiesta, el sábado 26 habrá concierto de guitarras en la iglesia de Llorío, a las 18.00 horas. Tocarán "Cuerdas jóvenes", Ares Gutiérrez y Santos Sánchez. A las 19.30 horas habrá un tardeo en el Centro Cultural, amenizado por Lucía Sampeiro.

El último día de la "Facendera Zurrona" cerrará con un mercado artesano, de 11.00 horas a 22.00 horas. Durante el mediodía, a las 13.30 horas, tocará la Banda de acordeones de Villoria. La fiesta culminará con una "Xuntanza" a las 15.00 horas, con precio de inscripción de 1 euro. Este junte reunirá a todos los vecinos en una comida popular, en la cancha deportiva de la Llera, y que será amenizada por "DJ Trini".