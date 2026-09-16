El festival El Pueblo en Rioseco, "de diez, para los artistas, la organización y para el público asistente"

Un ambiente "inmejorable, muy sano", con un cartel de artistas que "es inimaginable que pudieran venir a un sitio tan pequeño, a Sobrescobio". Este es el balance que hace el alcalde coyán, Marcelino Martínez, del festival El Pueblo, que llevó hasta Rioseco a grandes figuras de la música nacional, como Xoel López o "Los Punsetes", y a artistas emergentes, con cada vez mayor presencia en escenarios de todo el país, como "Baiuca", "Anabel lee", "Catalina grande, piñón pequeño", "Karavana" o "Aldhara".

Martínez señaló que "si tengo que valorar cómo salió todo, pues de sobresaliente". Por "el ambiente, todo muy sano. Entre los dos días, sábado y domingo, entre la mañana y la tarde, pasaron por aquí miles de personas. Y los servicios de emergencias tuvieron que poner, en todo el fin de semana, una tirita. No hubo más". Destacó el regidor la labor de la organización del festival y de sus trabajadores, "todos ellos estuvieron de diez". "Y otro diez para la mucha gente que vino", porque "demostró ser un público muy responsable, gente que se notaba de verdad que se interesaba por el pueblo, respetuosa con los vecinos, con el entorno, interesada en el lugar. Mucha gente descubrió Sobrescobio este fin de semana, ha sido un gran escaparate".

Limpieza

Ejemplo de este respeto, relató el Alcalde, es "cómo quedaban las plazas donde tenían lugar los conciertos. Había que limpiar, sí, claro que sí. Pero estaba muy lejos de ser esa debacle, ese desastre que algunas críticas previas, y desafortunadas, querían hacer ver. La educación de la gente brilló en todo momento en el festival", apuntó Martínez, que agradeció el esfuerzo extra realizado por los operarios de limpieza del concejo, así como el refuerzo prestado desde el Ayuntamiento de Laviana.

"Hay que reflexionar y ver lo positivo que ha sido para el municipio", agregó el Alcalde, "hubo mucha crítica previa, sin saber lo que se iba a hacer. Hubo un cartel de artistas excepcional, animo al Principado a que siga impulsando este festival, porque para un pueblo como el nuestro, y para el que le toque el próximo año (el festival es itinerante, la primera edición fue en Castropol, la segunda es la de Sobrescobio), es algo excepcional. Artistas de talla nacional, actividades, puestos de venta que dieron a conocer a muchos artesanos y profesionales del concejo y de la zona... estoy orgulloso de haber colaborado en la organización, el trabajo que hizo todo el mundo, antes y durante el festival fue de diez".

Colaboración

También quiso reconocer la labor de las comisiones de festejos de los pueblos de Villamorei y Campiellos, que se encargaron de poner la barra del festival, "hicieron un gran trabajo, hubo mucha gente. Verdaderamente, quedamos encantados", concluyó Marcelino Martínez.