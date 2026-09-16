Los guardias civiles desmienten a Marlaska e insisten en las deficiencias del nuevo cuartel de Mieres: "Los vestuarios están en un sótano y la ropa tiene moho"

Si el lunes, durante la inauguración oficial del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que las deficiencias que se habían denunciado por parte de los agentes ya se habían subsanado, los propios guardias civiles han negado la mayor. La asociación AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) ha remarcado que los problemas en el acuartelamiento siguen como al principio: vestuarios pequeños, en un sótano, con humedades y con la ropa llena de moho.

Grande-Marlaska respondía, al ser cuestionado por las deficiencias en el edificio, restándoles importancia y dándolas por zanjadas. "Creo que no son tantas las deficiencias y estoy informado al respecto", dijo, para agregar que "son muy concretas y se han ido resolviendo con el trabajo con la empresa, que ha respondido en ese sentido". "Diría que esas deficiencias ha habido alguna, no han sido importantes y están ya resueltas en su inmensa mayoría", zanjó en su intervención.

Sin embargo, un día más tarde, han sido las asociaciones profesionales de agentes las que han desmentido al Ministro. Desde la AEGC explicaron que pese a las palabras de Marlaska, los problemas en el acuartelamiento de Mieres siguen produciéndose. "Los vestuarios están en un sótano, con mucha humedad, y si algún agente se va de vacaciones y deja la ropa en la taquilla, cuando vuelve está llena de moho", apuntaron fuentes de la delegación territorial asturiana de este colectivo.

Calabozos

No es el único problema que aún detectan en el cuartel de Mieres, pese a las palabras del Ministro. "No hay ventilación natural en los vestuarios, los calabozos no están operativos, hay un solo retrete en el vestuario para 40 agentes, y las plazas de aparcamiento son para vehículos del siglo pasado, muy estrechas", relatan desde la AEGC.

La comodidad de los agentes tampoco es la más adecuada, según denuncian: "Las escaleras hacia los calabozos son muy empinadas, las oficinas de Tráfico son minúsculas, y la intervención de armas no tiene acceso directo desde la calle como debería de ser". También con el videoportero se da una anómala situación: "Han puesto un videoportero, pero con solo una cámara a la altura de personas con movilidad reducida. Esto quiere decir que cuando llama al timbre cualquier persona que no tenga movilidad reducida, en la pantalla solo aparece la barriga de quien llama". Y precisamente en la recepción, también se quejan de que se han colocado los aparatos de telecomunicaciones, con un sistema de ventilación ruidoso "que hace que el agente que está trabajando tenga que soportar un sonido que no tendría por qué aguantar".

Senador del PP

Mientras, el senador autonómico del Partido Popular y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, "Lito", denunciaba el intento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "edulcorar" la realidad del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres y de presentar como plenamente resuelta una situación que, a su juicio, continúa presentando carencias que afectan a las condiciones de trabajo de los agentes. El senador popular indicó que aunque el nuevo acuartelamiento supone una mejora respecto a las dependencias anteriores, "no puede darse por cerrada la cuestión cuando las propias asociaciones profesionales de la Guardia Civil han advertido de deficiencias que siguen sin una respuesta satisfactoria".

Además, Rodríguez señaló que "cualquier visita institucional pierde su sentido si no va acompañada de compromisos presupuestarios y actuaciones concretas". Así, reclamó "que las mejoras no se limiten al nuevo cuartel de Mieres" y que se atiendan igualmente las necesidades de las instalaciones y de la dotación de la Guardia Civil en Ujo, "garantizando que todos los acuartelamientos del concejo dispongan de medios modernos, seguros y adecuados para prestar el servicio público".