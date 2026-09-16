Mieres pone el foco en la salud mental: "No todos los malestares emocionales van a terminar en un diagnóstico"

Un salón de la Casa de Cultura de Mieres abarrotado fue el escenario en el que Afesa-Caudal (Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) inauguró las jornadas sobre salud mental "Martes de Locura", que se extenderán hasta el 13 de diciembre. La primera de las sesiones consistió en una charla sobre cuidado emocional, en el que la psicóloga clínica y responsable del programa de "Bienestar emocional" del Centro de Salud Mental de Mieres, Cristina Pedrosa, explicó la iniciativa del Sespa y apuntó que "no todos los malestares emocionales tienen que acabar en un diagnóstico".

El acto fue presentado por Jesús González. En la apertura de las jornadas estuvieron los alcaldes de Mieres y Lena, Manuel Ángel Álvarez y Gema Álvarez, la concejala mierense de Igualdad, Nuria Rodríguez, y el presidente de Afesa-Caudal, Andrés Velasco. La regidora lenense hizo hincapié en la necesidad de cuidar la salud mental, pero puso especial énfasis en un área en concreto: "Hay que destinar recursos específicos en la salud mental de nuestros jóvenes, en las políticas de prevención en el área infanto-juvenil". Mientras, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, reconoció haber vivido la enfermedad mental de cerca, con su madre, y se mostró sensibilizado con el trabajo de Afesa: "No somos capaces de darle a la salud mental la importancia que tiene, cada vez miramos menos al de al lado y nos preocupa menos, y asociaciones como Afesa hacéis una gran labor", apuntó.

Nuria Rodríguez, por su parte, puso el foco en "que todos nos vemos sobrepasados alguna vez, especialmente las mujeres, que llevamos una mochila un poco más pesada encima, y es muy importante contar con el apoyo y saber pedir ayuda cuando sea necesario". Por último, Andrés Velasco apuntó que "los que padecemos una enfermedad relacionada con la salud mental no tenemos que escondernos. Hay que normalizar hablar de ello, porque no somos menos que nadie".

Charla

Tras una actuación musical del dúo "VV", Victoria López y Verena Menéndez, ambas profesoras de la Escuela de Música de Mieres, arrancaba la mesa de sobre el malestar emocional, en la que además de Cristina Pedrosa y Andrés Velasco, también participó la psicóloga de Afesa-Asturias, Eva María Parrilla.

Por la derecha, Parrilla, Pedrosa y Velasco, en la charla. / M. J. Lada

Pedrosa reflexionó sobre el propio título de la charla: "Creo que deberíamos hablar mejor de bienestar emocional, porque al final el lenguaje importa, y hay que tratar de enfocarse en lo positivo". A partir de ahí, explicó que "el bienestar emocional lo que pretende es manejar las emociones, tal cual nos vayan viniendo. No consiste en eliminarlas, por mucho que nos molesten, consiste en aprender a lidiar con ellas". La psicóloga del Centro de Salud Mental de Mieres dejó un importante mensaje: "No todos los malestares van a acabar en un diagnóstico, ni todos van a requerir que se intervenga". También hizo referencia a las emociones, y puso ejemplos de como el miedo, la tristeza o la ira, que a priori parecen negativas, "no son necesariamente malas". "Las emociones, por mucho que a veces se puedan sentir como muy desagradables y muy fuertes, no hay que rechazarlas. Vamos a ver qué podemos sacar de ello de lo constructivo", apuntó.

Ayuda

Cristina Pedrosa explicó en qué momento las personas deben pedir ayuda. "Cuando esas emociones vemos que no las podemos manejar, que se nos van de las manos, que duran mucho y llevamos semanas mal y no levantamos cabeza, es cuando igual tenemos que pensar en pedir ayuda", dijo. La psicóloga habló de la importancia de las redes de apoyo, y de la interacción con otras personas: "Hay veces en que solo con que alguien nos escuche, se puede ayudar a mitigar el problema".

Eva Parrilla, por su parte, habló de la importancia de tener "una visión muy social del malestar emocional". "No solo es mi debilidad, no solo es mi falta de fortaleza, no solo es lo que hoy tengo que aprender, no es lo que tengo en el debe y el haber; es todo lo que hay a mi alrededor y en lo que puedo apoyarme", indicó.

La psicóloga de Afesa aprovechó para desmitificar también la ayuda profesional. "Los fisios empezaron siendo una profesión para deportistas de élite cuando se lesionaban, y muchos de los que estamos aquí no somos deportistas y vamos al fisioterapeuta para quitarnos una contractura o un dolor sin necesidad de estar lesionada", expuso, para reflexionar: "¿Por qué no podemos tener al psicólogo como un fisio mental? ¿Por qué no puedo ir al psicólogo a enjuagarme de vez en cuando para no llegar a tener esa contractura?".