San Martín, a viva voz: el concurso de tonada vuelve por todo lo alto con la primera eliminatoria
El certamen vuelve tras tres años de parón con una primera jornada, este viernes en Sotrondio, con quince cantantes
Fue en el año 2022 cuando se celebró la vigesimotercera edición de uno de los certámenes de tonada más emblemáticos de la región. Tras aquella edición, en San Martín del Rey Aurelio hubo tres años de silencio, pero ahora, este 2026, las mejores voces de la canción asturiana vuelven a citarse en Sotrondio. Lo hacen gracias al trabajo de la nueva directiva de la Asociación de la Canción y el Folklore Valle del Nalón, que ha recuperado este concurso, que cuenta además con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.
El XXIV Concurso de Canción Asturiana de San Martín del Rey Aurelio levanta el telón este viernes, 18 de septiembre, con la celebración de su primera eliminatoria. La cita tendrá lugar a partir de las 18.30 horas en el Aula Cultural Onofre Rojo, en Sotrondio, y reunirá a quince intérpretes en una jornada dedicada a la canción tradicional asturiana, que ya se echaba de menos en el municipio, siempre ligado a las tradiciones y al folklore.
El certamen, organizado por la Asociación de la Canción y el Folklore Valle del Nalón, contará en esta primera ronda con las actuaciones de Francisco Fernández, Raquel Gutiérrez, Armando Martínez, Eloy López, Lorena Corripio, Manuel Collado y Laura Riesgo "La Xanina", Maribel Fernández y Valentín García.
Completarán el cartel Javier Riesco, Bárbara Riesco, que participa en categoría joven, José Riesco, también en categoría joven, Isaac Sierra, Laudelina Hortal, en la modalidad minera, Jesús "El Cantaor" y Agustina Rodríguez. Un elenco de voces que mezcla veteranía con juventud, una generación llamada a ser el futuro de la canción asturiana, preservando uno de los mayores tesoros de la cultura regional.
Gaita
Pero los cantantes, como en muchos certámenes, no estarán solos, y la gaita será igual de protagonista durante la jornada. Y es que Ramón García será el gaitero oficial del concurso. Por su parte, Luis Alberto Martín Ardines será el encargado de presentar esta primera eliminatoria.
La cita del viernes supondrá así el arranque de la vigésimo cuarta edición de un certamen dedicado a la canción asturiana, que volverá a reunir en San Martín del Rey Aurelio a intérpretes de distintas categorías y modalidades.
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