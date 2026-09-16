Santa Bárbara se sube al vagón: arrancan con una exposición y una charla las Jornadas de Patrimonio Industrial que culminarán con el viaje en el tren histórico minero

El tren es el eje central de las jornadas de Historia y Patrimonio de organizadas por la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara en su edición de 2026. Y es que además de una exposición y charla con la que se iniciarán los actos, tendrá lugar también un viaje en el tren histórico minero que el colectivo ha impulsado como un atractivo turístico con gran éxito. Y la prueba de ello es que los billetes para el convoy, que realizará el viaje el próximo sábado, se agotaron en apenas media hora.

Pero la inauguración de estas jornadas será este mismo jueves, con la apertura oficial de la exposición "Sobre la vía". Una muestra de Gerardo Núñez de Lera, que incluye maquetas y material ferroviario de su propia colección. El acto de puesta de largo tendrá lugar en el Espacio Cultural 1910 de Mieres, ubicado en el entorno de la Plaza del Mercado de Mieres, en el mismo edificio que la Casa del Pueblo.

Tras la inauguración de la exposición, y en el mismo espacio, se desarrollará la conferencia "125 años de material motor en las vías del Vasco", impartida por el propio Gerardo Núñez. Estará acompañado por dos expertos e investigadores en la materia, como son los mierenses Javier Fernández (director del Museo del Ferrocarril de Asturias) y Guillermo Bas (historiador y miembro de Santa Bárbara).

Viaje

Pero si algo esperan con ansia aquellos que lograron un billete es el viaje en el tren histórico "Aníbal Vázquez" (el alcalde mierense fallecido en 2023 fue el impulsor del colectivo). Tendrá lugar el sábado, 19 de septiembre. La organización tiene previsto entregar los billetes, que se agotaron en apenas media hora, desde las 8.30 horas. La salida del tren está fijada para las 9.00 desde la estación de Mieres-Vasco. Se pasará por Moreda, Parteayer, Fusu La Reina, Trubia y Soto de Ribera, donde los asistentes tendrán una comida en el Centro de la Caballería. A continuación, se volvería a la estación de Mieres.

Durante el viaje, tanto Guillermo Bas como Javier Fernández ofrecerán una explicación histórica y técnica a los viajeros. En cada estación habrá pequeños actos, en colaboración con los ayuntamientos. En la celebración de las XVIII Jornadas de Historia y Patrimonio colaboran los ayuntamientos de Mieres, Ribera de Arriba, Morcín, Oviedo y Aller, además de Hunosa, Renfe, el Principado de Asturias, el Museo del Ferrocarril de Asturias y el Espacio Cultural 1910.