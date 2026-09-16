El TSJA avala a Mieres y respalda las bases del plan de Empleo de 2025

El gobierno local de Mieres ha anunciado la publicación de dos sentencias favorables al Ayuntamiento en materia de Personal. Fuentes municipales explicaron que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) "da la razón al gobierno de Mieres y anula dos sentencias del Tribunal de Instancia, sección 1ª de lo Contencioso-Administrativo, de Oviedo porque, tal y como sostenía el Ayuntamiento, al tratarse de personal laboral corresponde su enjuiciamiento a la jurisdicción social y no a la contenciosa-administrativa". En esa línea, los responsables municipales indicaron que "el gobierno de Mieres valora positivamente estas dos sentencias", que "dejan sin efecto los pronunciamientos judiciales en primera instancia".

En primer lugar, apuntan desde el Ayuntamiento, el TSJA "anula la sentencia sobre las bases del Plan de Empleo de 2025 que fue denunciada por CSIF". Aquel programa "permitió la contratación de casi 30 personas desempleadas de larga duración para llevar a cabo obras y actuaciones de interés general en el concejo durante un año". Explican que "el TSJA deja ahora sin efecto aquella sentencia (que anulaba la convocatoria del plan de empleo) al considerar, tal y como reclamaba el gobierno de Mieres, que la jurisdicción competente es la social y no contencioso-administrativo. También inadmite el recurso contencioso de CSIF".

Por otra parte, la otra sentencia anulada por el TSJA era relativa "a la valoración de méritos en el proceso de estabilización de la plantilla de Oficiales Conductores, tras una denuncia de un trabajador". Así, explican desde el equipo de gobierno que "siempre defendimos que las discrepancias relativas a la contratación de personal laboral temporal y baremaciones debían encauzarse estrictamente a través de Jurisdicción Social y no de la Contencioso-Administrativa".

Modernización

Los responsables municipales señalaron que "estas dos sentencias suponen un resultado favorable para el Ayuntamiento y dejan sin efecto las resoluciones judiciales que habíamos recurrido". "El TSJA ha establecido con claridad una cuestión esencial: al tratarse de un proceso para la contratación de personal laboral, la controversia debe plantearse ante la jurisdicción social", precisaron.

En esa línea, afirmaron que "el Ayuntamiento seguirá trabajando con pleno respeto a la legalidad vigente, con rigor y solvencia para modernizar los servicios municipales y desarrollar programas y actuaciones que permitan crear empleo en el concejo, garantizando los principios de transparencia e igualdad en el acceso al empleo público".