Las mascarillas que hoy son obligatorias hace unos meses estaban desaconsejadas y no pasa nada. Las predicciones de los expertos en predicciones son sistemáticamente erróneas y no pasa nada. Las estrategias pasadas han conducido a la escasez de personal sanitario y no pasa nada. Miembros del Gobierno se saltaron la cuarentena pero no pasa nada. Justo cuando se nos exige separación y autoconfinamiento, buena parte de lo más granado de la política, periodismo y empresariado patrios se concentra en un festolín en el Casino de Madrid y no pasa nada. A los aeropuertos españoles continúan llegando viajeros extranjeros sin acreditación de estar libres del virus y no pasa nada. España es diferente, y lo que en la Europa del Norte conlleva destituciones, dimisiones o, cuando menos, públicas disculpas, aquí se tolera con absoluta normalidad gracias a una sociedad con unas tragaderas formidables, una manera de indignarse tan aparatosa como pasajera y una élite político-económico-social que conoce perfectamente el terreno que pisa, lo que le permite hacer lo que le da la gana.

El Fernando Simón británico dimitió en cuanto se supo que incumplió el confinamiento. El ministro de Sanidad francés está siendo investigado por el desbarajuste durante la primera fase de la pandemia. Los reyes de Holanda se han disculpado en televisión por haber viajado a Grecia en un momento tan poco oportuno.

En España, aunque parezca increíble, no pasa nada.