Y cada mañana, al iniciar la fase del despertar, experimento la efímera y placentera sensación de no recordar la abrumadora presencia del coronavirus en nuestras vidas, algo que no dura más de cinco segundos, cuando se abren los ojos y la cabeza reactiva el modo despierto. Pero son cinco segundos preciosos, en ese tránsito entre los sueños y la realidad, un lapso brevísimo que apenas permite disfrutar de la limpieza mental que proporciona el descanso nocturno.

Son cinco segundos de consciencia parcial sin covid-19 ni mascarillas, sin perimetrajes ni “peceerres”, sin confinamientos ni noticias demoledoras. Cinco segundos libre de la amenazadora sombra del coronavirus. Sólo cinco segundos, pero que hoy requiero cada mañana como una pastilla de vitaminas.

Transcurridos esos cinco segundos, la asfixiante realidad y su plomiza carga reaparecen para amargar la vida hasta el siguiente sueño.

Me pregunto por qué, durmiendo tan mal antes del coronavirus, hoy, en una situación más complicada, logro descansar profundamente sin necesidad de recurrir a los somníferos. Quién sabe; es posible que la magnitud del problemón que tenemos encima me haya llevado a la resignación y, en consecuencia, como poco puedo hacer para enderezar la situación, mejor tomárselo menos a la tremenda. Como si el cerebro se defendiera, porque, agobiado de día y agobiado de noche, como que no, que así sólo se va a la tumba o a la camisa de fuerza.