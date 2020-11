Tomar medidas sin consultar

Parto de una premisa para mi fundamental: el conocimiento que tenemos en esta segunda ola de coronavirus es mayor, o debería serlo, del que teníamos al inicio de esta grave crisis sanitaria, con graves consecuencias económicas añadidas. De esta forma, habría que presuponer que fuimos capaces a aprender de los fallos y aciertos de la primera ola, por tanto considero que en esta segunda ola no deberíamos caer en los mismos errores de la primera. Pero esta misma semana nuestro presidente autonómico parece empeñado en hacernos pensar que no ha aprendido del todo durante la primera ola y ha cometido un claro error que es adelantar unas medidas, que por supuesto no voy a entrar a valorar médicamente porque de ello me fío de los profesionales, pero que las adelanto sin tener previsto su implantación. Y así nos encontramos los mismos que en la primera ola, es decir asesores fiscales, sin saber muy bien como asesorar a nuestros clientes en estas nuevas medidas . Me surge una pregunta: ¿Señor presidente, cuesta tanto negociar y consensuar estas medidas con los profesionales y asociaciones antes de sacarlas intentando dejar todo claro , o no interesa?

De verdad todos queremos acabar con este terrible virus que tanto dolor está causando, pero también todos queremos que nuestras empresas puedan seguir trabajando y haciendo que nuestra región no se muera. Y, por cierto, señor Barbón, tenga en cuenta una cosa: las actividades esenciales depende para quién; es decir, yo tengo muchos clientes que su actividad es esencial para su supervivencia, y si se tienen que sacrificar hay que pensar en el día después.