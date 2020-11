Flor, siempre te recordaremos con cariño

Sabemos, ahora más que nunca, que la muerte no tiene compasión y se presenta siempre sin ninguna delicadeza para llevarnos a nuestros seres queridos, pero no por eso deja de doler en cada ocasión.

Cómo no vamos a recordarte si fuiste un ejemplo siempre. Incluso mientras luchabas con todas tus fuerzas contra esa enfermedad cruel y traicionera que al final te llevó de entre nosotros, seguías siendo el mismo de siempre. Amigo entrañable para todos y todas. Socarrón, siempre intentando arrancar sonrisas en cualquier conversación. Querido por todo el mundo.

Tu gorra y tu bandolera eran tan tuyas, estaban siempre tan presentes, que antes que objetos parecían una parte de tu personalidad. Nosotros, tanto en el PSOE como en sindicato UJP-UGT te vamos a echar mucho de menos. Siempre estabas dispuesto a echar una mano, siempre preparado para dar la cara por lo que hiciera falta.

¡A cuántos sitios fuiste para ayudar! Por ejemplo, a los compañeros del País Vasco en momentos muy complicados para ellos. O a Barcelona, cuando el PSC también lo necesitó.

No te perdías ni una concentración o manifestación del sindicato, y nadie se movió más que tú para reivindicar, por ejemplo, unas pensiones dignas. Y no hace tanto que volvimos a Bilbao, aunque esta vez no fue para echar una mano a los amigos de allí, sino para defender lo nuestro, para protestar contra el desmantelamiento de la central térmica de Lada.

No voy a extenderme más por ahora. Se necesitaría todo un libro para plasmar con detalle tu trayectoria, Flor. Te sumas a otros compañeros fallecidos en los últimos tiempos, todos muy queridos. Qué mala racha llevamos: mi gran amigo Joaquín Llames García, el recientemente fallecido Jamín (Lali), Chiqui (Alejandro) o Carlota.

“Ladri”, siempre vivirás en nuestros recuerdos más gratos. Espero verte en la otra vida para renovar los momentos tan agradables que compartimos en ésta. Hasta entonces, un fuerte abrazo.