Un municipio sostenible

Los socialistas de Mieres creemos que hay que construir ciudades inclusivas, que no dejen a nadie atrás, ciudades seguras, con mayores, con infancia …. Los núcleos urbanos en nuestro municipio son sistemas complejos, por eso es necesario tener la idea clara de un paisaje con una identidad común pero diversa, que incluya cada barrio, reconquistando espacios públicos, espacios económicos locales y sostenibles haciendo del patrimonio y de la cultura un motor para nuestra identidad y nuestro desarrollo. Hay que trasformar el municipio en un sistema sostenible y circular respetando los ciclos del agua, los residuos, el aire.

Tenemos que recuperar las calles para las personas, no solo con carriles bici o de paseo sino también recuperar las calles para jugar, con espacios públicos que favorezcan los encuentros intergeneracionales, las relaciones directas con nuestros barrios, sus negocios, sus colegios, la ciudad de la cercanía donde todo se encuentra a 15 minutos. Donde el coche no desaparezca, pero que sea un elemento más, no el central, y donde el transporte público cobre protagonismo en la unión del barrio y los pueblos con el centro y con los distintos servicios centrales.

Mieres tiene muchas posibilidades para aprovechar sus fortalezas, con mejoras en infraestructuras, el aprovechamiento y la riqueza de los ríos integrados como una parte más de nuestra ciudad, por ejemplo, los cauces fluviales como espacios de ocio, deporte, cultura. Los espacios naturales, las sendas. Las vías de la Plata y de Santiago, nuestra riqueza patrimonial, industrial. Todo bajo un planificación conjunta y complementaria, con un centro importante en el desarrollo integral del Campus, la innovación y las nuevas industrias.

Es necesario realizar cambios en la ciudad, disponer de todo el espacio público. Esta situación de pandemia ha demostrado que son imprescindibles para satisfacer el anhelo de toda persona de salir a la calle y hacerlo de forma segura en un entorno más limpio. En las calles, plazas, parques, incluido donde sea posible ocupar la calzada para esta transformación también es esencial y necesario puesto que no todas las familias disponen del espacio suficiente para vivir y mucho menos espacio para el esparcimiento.

Por eso la ciudad se ha mostrado como un elemento clave, nuestras calles no son accesibles ni adecuadas, el actual espacio está mayoritariamente ocupado, mal ocupado realmente, impidiendo recorridos accesibles, con calles estrechas, con obstáculos y sobre todo están pensados para los vehículos privados. IU habla de peatonalizar, aunque desconocemos sus planes reales porque hasta ahora solo ha cerrado calles con vallas, ha situado los aparecimientos en pleno centro, en contra de los principios de los aparcamientos disuasorios alejados de él, mientras hablan de la necesidad de sacar a los coches del centro se ha gastado miles de euros en aparcamientos que están situados precisamente en el centro, desaprovechando esos espacios públicos.

Para todas estas necesidades el Partido Socialista de Mieres tiene proyectos: desde el grupo municipal socialista llevamos todo este mandato intentando trasladar esos proyectos a propuestas reales, sin embargo, nos encontramos una y otra vez con la sinrazón del equipo municipal de gobierno de Izquierda Unida que dice tener planes, tener proyectos, pero no ha concretado ninguno, ni han presentado un solo borrador.

Nuestra apuesta trata de crear una ciudad accesible para todos empezando por un eje transversal que recupere, con un proyecto, singular el “Puente de La Perra” unido a la calle Manuel Llaneza, convirtiendo en el eje principal de Mieres, acompañándolo además de otras actuaciones que incluya los ríos en la ciudad, con espacios de ocio, de cultura y de deporte. Pero no nos quedamos solo en el casco urbano de Mieres tenemos también proyectos para recuperar para la gente espacios en el Valle de Turón, en Ujo, en Baíña, La Pereda. Recuperar el Camino de Santiago a su paso por nuestro concejo, aprovechar el patrimonio industrial también en la Güeria de San Juan, etcétera.

Todo eso para ayudar a vertebrar nuestros barrios. Pero además es muy importante buscar todas la soluciones posibles y dar las máximas facilidades como administración local para abordar la necesidad de mejorar y adecuar nuestro parque de viviendas, porque contamos con barrios con edificios no accesibles, que necesitan suprimir barreras, instalar ascensores, de mejorar aislamientos, utilizar energías no contaminantes., y ahí la administración también debe involucrase y de ahí surgen como siempre nuevas ideas nuevos proyectos y más empleo, para que la gente vea de verdad una oportunidad en un Mieres con futuro.