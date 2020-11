La asistencia a las mesas electorales y la picaresca

En las elecciones del Referéndum de 1947, las de Diputados a Cortes y las municipales en la posguerra no existía retribución a los miembros de las mesas y únicamente a las horas de comer o cenar se les facilitaba un modesto refrigerio servidos por los bares cercanos. Una vez sorteadas las mesas y cursados a los interesados por los policías locales los nombramientos se iniciaba el proceso de la picaresca para no acudir a la misma.

Uno de los argumentos más socorridos, en las grandes villas o capitales, era, al conocerse que rondaban los notificadores, no hacerse cargo de la citación alegando ser desconocidos por la vecindad y en la mayoría de los casos se devolvía sin más investigación la notificación al ayuntamiento, qué, procedía a un segundo y en varios casos a terceros nombramientos. Sin duda, aunque había motivos justificados de “desconocidos”, había también un número elevado de “escaqueos”. Era el primer episodio de excusa al que seguirían los tradicionales de enfermedad, viajes, trabajos, estudios, bodas, comuniones, etc.

Según el caso, con el escrito de alegaciones de la excusa se acompañaba informes médicos, billetes de viaje, certificados de trabajo o estudios, o se explicaba situaciones familiares y laborales. Las excusas más complicadas eran las de autónomos, que en muchos casos obligaban al cierre del negocio, bares, peluquerías o quioscos. En las elecciones que se celebraban en mayo o junio los problemas aumentaban considerablemente con las bodas, comuniones y exámenes finales. En las bodas y comuniones sólo se autorizaba la excusa de los padres, abuelos y padrinos y en los estudios la dispensa de acudir a la mesa dependía de la cercanía de los exámenes. En muchos casos la aprobación de la excusa dependía de la flexibilidad de la Junta. Yo conocí Juntas muy receptivas y otras más inflexibles. En las elecciones de finales del pasado siglo en Oviedo, un forense reconocía a los que alegaban alguna enfermedad. Recuerdo la denegación de una excusa a un párroco que llevaba nueve parroquias y dejó sin misa a los feligreses el domingo electoral. O la negativa al entrenador del Racing de Santander.

Finalmente, cito una anécdota que vivió en primera persona un veterano periodista de Oviedo, “Pin Villanueva”, antes de llegar la democracia. En cierta ocasión se presentó a votar a una mesa y aportó el número en el censo, el 47. Comprobado el censo por un miembro de la mesa se le dijo que ese número correspondía a un ciudadano ya fallecido. Le contestó Pin: “Pues es la primer noticia que tengo, ¿no me ve aquí?”. Y continúa el miembro de la mesa: “Va a decírnoslo a nosotros que el día de su entierro cogimos una mojadura de padre y muy señor mío. Por ésta vez que pase y vote, pero no comente nada sobre ello porque si no esto se puede convertir en un mercado”.