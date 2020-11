Más drogas

Admitido que el mundo muda su vestuario con frecuencia, sobre todo en función de los intereses del momento, uno de los efectos colaterales de esta pandemia que nos llena de aflicción es el haber abierto una vía fácil para que por ella penetre una droga que está modificando nuestra percepción de las cosas. Y me refiero a los asuntos que guardan relación con los escenarios políticos. No hacen falta alucinógenos, ni derivados del cannabis o drogas de síntesis, entre otros productos adictivos, cuando se puede modificar la mente y las percepciones que de ella se derivan de una forma más sutil y barata. Para nada hay que arremangarse los brazos o esnifar polvo blanco más o menos puro, ni tampoco es necesario mezclar pastillas con alcohol o con otros productos exóticos; basta solo con abrir bien los oídos y aspirar en profundidad la nueva melodía que invita a la relajación y al olvido de cualquier proyecto colectivo.

La letra es suave, persuasiva, fácil de aceptar por quienes acostumbran a hacer la digestión sin muchos esfuerzos estomacales. Introducción y versos llevan la misma marca: “todos los políticos son iguales, carecen de pureza, solo buscan su beneficio”, y en cuanto al estribillo, se puede optar por el que dice que “con este panorama no merece la pena esforzarse para nada” o bien “mejor hacemos olvidándonos de todo y admirando la “pureza” de los goles de Messi o de Cristiano Ronaldo”.

No me equivoco si sostengo que todos hemos escuchado esta melodía durante los últimos meses, hasta el punto de que quizás merezca la pena presentarla a Eurovisión o a algún festival famoso, ya que el soniquete no deja de tronar por cualquier esquina, si bien en bastantes ocasiones de forma interesada. Nuestros gobernantes lo están haciendo mal y, por tanto, son los culpables de todas las desgracias que nos persiguen. Infectados y muertos son el resultado de la mala gestión de quienes dirigen el país. Han perdido el rumbo, se han contagiado del bicho, ordenan cierres sin ningún criterio... O sea, que menuda la que nos ha caído encima con estos mangantes.

Lo peor de todo serán los efectos en el tiempo de esta pandemia despolitizadora. Cuando menos participación y preocupación ciudadana por los asuntos públicos, mejor que mejor, así resultará más difícil recomponer los lazos sociales. El futuro, así entendido, no se adivina muy halagüeño.