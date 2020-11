Y mientras tanto, confinados por propia decisión —salvando alguna que otra salida a toda carrera– nos da por pensar, leyendo las muchas barbaridades que en las redes sociales veo algunas veces, que Laviana también tiene doble ancho en contar con dos himnos oficiales… Sí, así es, Laviana, que en su día –en tiempos en que Solís era concejal de Cultura o parecido– celebró un concurso para elegir el himno de Laviana, el cual, tras ejecutar algunas piezas, fue elegido uno, sin duda el mejor, cuya letra era del poeta local Efraín Canella y música de Antolín de la Fuente.

Que, hay que decirlo, no era inédito ni mucho menos, pues ya hacía un año que lo había cantado la Masa Coral de Sotrondio, Pero se aceptó el resultado y la cosa quedó en paces. Eso, y en paz seguimos, no obstante que hace tres o cuatro años, extrañamente, se determinó elegir “El Chalaneru” como segundo himno de Laviana. ¿Segundo? Eso se dijo. Pero no “El Chalaneru” más conocido y más clásico, sino el que canta “Nuberu”, el que agrega alguna cuarteta suya mientras desaparecen otras letras más conocidas… Por cierto, hay otras versiones más de esta popular canción.

Y ya puestos a dobletes extraños, fue el Ayuntamiento quien también dio por bueno que, además de Pola de Laviana –se refiere a la capital del municipio– fuese aceptada la definición bablista –digo, asturiana– de La Pola Llaviana.

Al respecto algo se ha escrito en alguno de nuestros libros sobre Laviana y no Llaviana, que no consta en ninguna historia escrita. De modo que así se ha favorecido a unos y a otros. Y se les brinda una definición toponímica a las dos partes… que, además, refiere la capital y refiere el municipio; Polaviana.