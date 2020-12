Fue aquel tiempo en que desde el gobierno de la nación se nos decía que la mascarilla no era necesaria, una mentira tan gorda que no se la creyeron ni los que creen todo lo que dice el Gobierno.

Examino el meticuloso trabajo de plegado y cosido, la doble capa y el cuidado en la abertura para el filtro, la forma de la nariz y la firmeza de los elásticos, una elaboración manual de una calidad muy apreciable.

Le doy vueltas al objeto como quien tiene en sus manos una antigüedad. Y sólo han transcurrido ocho meses. Pero qué lejos queda abril. Porque qué largo se nos está haciendo este año maldito.

Y me recuerdo mezclando ingredientes para disponer de gel hidroalcohólico casero. Porque en la calle no había, ni en farmacias ni en supermercados. Después de mucho revolver me quedó un engrudo considerable que usamos pocas veces durante aquellos días porque no había manera de que la piel de las manos lo absorbiera.

Creo que voy a apartar ese bote y la mascarilla para conservarlos como objetos icónicos de un tiempo. También valdría un rollo de papel higiénico, ¿se acuerdan? Han pasado sólo ocho meses y dónde quedó todo eso.

Sesenta mil muertos después, aquí estamos, más tontos que antes, sin querer entender lo que ocurre, incapaces de aprender e inquietos por el número de comensales a la mesa de Nochebuena. En fin...