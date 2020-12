El miedo, un lujo que no te puedes permitir (I)

Antes de nada, quiero decir que no soy epidemiólogo, ni virólogo, ni mucho menos me considero un conspiranoico, entre otras cuestiones porque aún me funciona la cabeza moderadamente bien, y porque nunca entendí los procesos históricos como explicados por una sucesión de conspiraciones sino marcados siempre por la lucha de clases dentro de un formación económica y social dada, siendo muy consciente del funcionamiento de la economía bajo el capitalismo, rigiéndose en todo momento por la máxima de la rentabilidad, donde el gasto social nunca es rentable, dejando muy claro que los gobiernos que ocupan las poltronas ministeriales no son más que títeres de un guiñol.

A lo largo de mi trayectoria sindical y política si algo he aprendido es que detrás de lo que vemos en la pantalla existe otro mundo, también real, pero oculto, con sus propios intereses y sus maneras de presionar a los gobernantes y a los ciudadanos para lograr sus propósitos, un mundo real e invisible formado por una psique distinta a la del resto de los mortales, que colaboran entre sí para hacerse cada vez más poderosos, poniendo siempre por delante su arma principal: la mentira.

Pues bien, a raíz de nuestro arresto domiciliario producido como consecuencia del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por el Gobierno español, tuve ocasión de tener en mis manos la revista The Economist –propiedad de las élites financieras que dominan el mundo–, con una inquietante portada en la que aparecía una mano gigante sujetando con una correa un pequeño hombre, como si fuera sacado a pasear y a hacer sus necesidades, exactamente lo mismo que él hace con el perro que sostiene de su correa. Sobre las cabezas de ambos, un contundente titular: “Every thing’s under control” (“Todo está bajo control”), al que le sigue el no menos sugerente subtítulo “Big government, liberty and the virus” (“El gran gobierno, la libertad y el virus”). ¿Qué significa una portada como la descrita, nos preguntaremos? ¿Qué nos quieren decir los “amos” del mundo con ese escalofriante “todo está bajo control”? Desde luego, no hay que ser demasiado listos para darse cuenta de que los que estamos “bajo control” somos todos nosotros, riéndose en nuestras propias caras mientras nos siguen matando y enfermando a la espera de otra visita del bicho, si es que este se acaba marchando.

De esa manera, estamos viendo cómo las promesas electoreras que hicieron los gobiernos progreliberales de España, Italia o Portugal de solidaridad europea para la reconstrucción tras la pandemia se tornan lanzas contra las clases trabajadoras de estos países, en forma de nuevos recortes sociales y privatizaciones de servicios, y cómo sus economías quedan convertidas definitivamente en las de hacer de criados empobrecidos y endeudados del IV Reich bajo bandera pirata de la Unión Europea. Es verdad que la propaganda oficial tiene mucha fuerza, sobre todo cuando desde el Gobierno español se pretende vender como un triunfo lo que en realidad fue un fracaso como, de hecho está sucediendo con el cacareado dinero de Europa, pero no es menos cierto que la cruda realidad de la batalla que enfrentó en aquel Consejo Europeo a unos países contra otros fueron los llamados “frugales” los que se llevaron el gato al agua, concediendo el mínimo para que el invento continuase vivo y funcionando, pero dejando a los países del sur casi moribundos.

Y veremos, una vez más, como tantas veces ocurrió a lo largo de la historia, como la llamada izquierda juega el papel de quinta columna contra la clase trabajadora, y el fascismo da un salto de gigante desde una plataforma ya muy sólida hacia la conquista de los bastiones definitivos de la gobernabilidad europea. Y seguiremos viendo cómo quienes dan el golpe de gracia a la razón política hacen compatibles programas descarnadamente capitalistas y antisociales, revestidos en ocasiones de asistencialismo social, con la represión política más brutal contra la clase trabajadora y las libertades políticas.

Conozco a gente desesperada que llevan siete meses esperando el Ingreso Mínimo Vital, una fórmula de asistencia laica del Estado que les ha excluido de los derechos ligados al trabajo porque, para el capital y sus esbirros políticos, la clase trabajadora no es más que un dato estadístico, formado por individuos a los que tratan como carne de cañón. Todas las invocaciones con apariencia humanitaria que hacen unos y otros respecto a los más débiles ante el tsunami de la pandemia y sus efectos económicos, así como las supuestas medidas paliativas tomadas, no son más que propaganda que no se concreta en otra cosa que tirar balones hacia adelante, intentando que el sistema capitalista salga de esta lo menos damnificado, mientras confían en nuestra capacidad de resignación y aguante ante las consecuencias de sus dos crisis, la del bicho y la acumulada, tras la anterior, y consecuencia de una economía zombi tras la eclosión de la pandemia.

Todos los días vemos las colas del hambre ante los organismos correspondientes habilitados en cada rincón del país, cuando no rebuscando por los contenedores de la basura, sustituidos ahora por las colas de los receptores de los ingresos de los ERTE (muchos de los cuales acabarán en despidos) ante los bancos, que tampoco es que cobren unos estipendios precisamente jugosos. Un cambio de protagonistas en las filas que se debe a que el final del Estado de Alarma permitió “respirar” a quienes deben buscarse la vida dentro de la economía sumergida, ahora con menos ingresos aún que en el pasado porque la demanda laboral de empresarios, negocios variopintos –legales e ilegales–, que aprovechan su necesidad de trabajo es menor, dada la situación económica y la situación ventajosa de la patronal, que ahora puede pedir más por menos ¿Quién dijo que el capitalismo era un fracaso?

El estigma social en cualquiera de esas colas es evidente porque te señala, lo mismo que la tarjeta para familias vulnerables, creada a partir de la pandemia en Madrid, para comprar alimentos y productos de higiene, un chivato público de la condición de pobre cuando tengas que mostrarla en la caja del supermercado.