Quizá tengo imán para los asturianos

Os lo digo porque hace poco, antes de nuestro confinamiento por la zona central de Escocia entre Edimburgo y Glasgow, me fui con unos amigos de vacaciones a una península bastante aislada que se llama Kintyre, que se encuentra a como cuatro horas de Glasgow en coche, en el oeste de Escocia.

Mientras estábamos allí decidimos coger un barco para pasar el día en la isla de Gigha, una isla preciosa con solo 37 habitantes, uno de ellos que tenía fama mundial por tener al menos 14 trabajos como bombero, taxista, conductor, policía, camarero y hasta enterrador. Pues en la vuelta a tierra firme, esperando el barco en el coche, escuché a una paisana hablar con su marido, y sonó mi alarma asturiana.

Resultó que ella era de Ribadesella (cómo no) y que llevaba años viviendo no solo en Glasgow sino en el mismo barrio que yo. Casi me puse a llorar, pensando que había perdido años sin aprovechar del hecho de que tenía al lado otra persona cercana con lo que podía compartir la rabia que sentí cuando encontré un “restaurante” que vendía cachopo por el mismo precio de un jarrón Ming del siglo XII.

En quizás la isla más perdida de Escocia, donde el ganao está a punto de empezar un complot para derrocar a los habitantes, encuentro una asturiana que hace la compra en el mismo súper que yo.

Y oye esto no es ni más ni menos la cosa más tonta que me había pasado en este sentido. Hace dos años ya me encontré en La Habana trabajando con el Ayuntamiento de Glasgow (que está hermanada con La Habana) en las fiestas del 500 aniversario de la ciudad.

Iba yo pensando que el mítico restaurante El Asturianito con sus paredes pintadas con la Basílica de Santa María la Real de Covadonga iba a ser la única cosa asturiana que me encontraría. Tan equivocado era. Por que una noche, pillando el wifi fuera del bar mítico donde se hizo un mojito por primera vez, escuché a un chico gritar mi nombre guirísimo en voz alta desde el otro lado de la calle.

Era uno de Blimea, Eloy, un jugador de baloncesto que conocí un día años antes en una barbacoa que organizaron unos amigos que tenemos en común, que fueron mis alumnos en la academia de Inglés en Sama.

Y esto pasó días antes de encontrar no solo otro asturiano en plena calle en La Habana Vieja sino una amiga de Sama con el novio, una que ayudé con el idioma a cambio de birras antes de irse a currar como “nanny” a Londres.

Con aquello pensaba yo que iba a aparecer Alberto Rodríguez y un equipo de grabación hablándome de un plan secreto para meterme en un nuevo capítulo de “De Folixa en Folixa”. O que hubo un acuerdo entre Langreo y La Habana para mandar gente guapa y cachopán para hacer un intercambio.

Ahora todo esto me da entre ganas de ir al desierto, a ver si me veo con otro de La Cuenca, o a ver si se me acerca y me viene encima un camello que lleve una pancarta que dice: “Ando más lento que el Feve hasta Gijón”.